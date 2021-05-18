“أرجو ألا نكتفي بالبكاء”.. الفنان المصري محمود حميدة يتضامن مع فلسطين ضد الاحتلال (فيديو)

نشر الفنان المصري، محمود حميدة، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مساء الإثنين، أعلن خلاله تضامنه مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال حميدة في المقطع الذي جاء تحت عنوان “انفعال مواطن مصري بما يحدث في الأراضي المحتلة”، إن ما يحدث الآن هو “امتداد لجرائم الاحتلال عبر تاريخه من مذابح وقتل وجرائم”.

وأضاف: “شعوري الإنساني المجرد، يحتم علي رفض هذه الممارسات العنيفة ورفض هذا القتل الشنيع، الذي يحدث الآن وحدث من قبل”.

وتابع: “أنا مواطن مصري عربي اسمي محمود حميدة، مولود عام 1953، يعني عمري أصغر من عمر هذا الصراع، الذي نعرف جميعا أنه بدأ من قبل حتى منتصف القرن الماضي يعني من سنة 46 و47، إلى حرب 48، يعني ولدت ونشأت والصراع قائم”.

وأضاف: “تعلمت أن هذا احتلال صريح لأرض عربية، وحصل فيه قتل ومذابح الكثير يعلمها، ولكن الآن حين يسألني أحفادي أو أبنائي عن موضوع القضية الفلسطينية ولماذا كل هذا القتل؟، أجيب بما أستطيع، لكن في النهاية شعوري الإنساني المجرد يحتم عليا رفض هذه الممارسات العنيفة، ورفض هذا القتل الشنيع الذي يحدث من الآن وحدث من قبل”.

وقرأ حميدة خلال الفيديو الذي امتد لـ 15 دقيقة، قصيدة “الحمل الفلسطيني”، التي كتبها الشاعر فؤاد حداد.

أنا مبحبش الراجل دا من فراغ

محمود حميدة من أقوى الشخصيات في الوسط الفني وراجل دايمآ صاحب موقف وحضوره طاغي https://t.co/bP11EkH7T7 — kareem 🇵🇸 (@KareemWali12) May 18, 2021

ودعا الفنان المصري متابعيه للنظر إلى القضية من منظورها العربي، مضيفا: “نحن لا نرضى بهذا القتل ولا نوافق عليه، ولن نكتفي بشجبه فقط بعد اليوم، لابد أن نفعل شيئا.. أرجو ألا نكتفي بالبكاء”.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 وامرأة ، إضافة إلى 1442 جريح، بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية ومن ضمنها القدس 25 ومئات الجرحى منذ 7 مايو/أيار، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

الفيديو محتواه جميل وصادق وهو ده اللي الناس محتاجاه الفترة دي، التضامن من كل حد ليه صوت وشعبية تجاه اللي بيحصل وحشد أكبر قدر من الناس بالتوعية بالقضية من تاني عشان متموتش زي ما ماتت السبع سنين اللي فاتوا — عشماوي (@BahaaEshmawy) May 18, 2021