البث الحي
الأخبار

“أرجو ألا نكتفي بالبكاء”.. الفنان المصري محمود حميدة يتضامن مع فلسطين ضد الاحتلال (فيديو)

الفنان المصري، محمود حميدة (مواقع التواصل)
الفنان المصري، محمود حميدة (مواقع التواصل)
18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202106:34 PM (مكة المكرمة)

نشر الفنان المصري، محمود حميدة، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مساء الإثنين، أعلن خلاله تضامنه مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال حميدة في المقطع الذي جاء تحت عنوان “انفعال مواطن مصري بما يحدث في الأراضي المحتلة”، إن ما يحدث الآن هو “امتداد لجرائم الاحتلال عبر تاريخه من مذابح وقتل وجرائم”.

وأضاف: “شعوري الإنساني المجرد، يحتم علي رفض هذه الممارسات العنيفة ورفض هذا القتل الشنيع، الذي يحدث الآن وحدث من قبل”.

وتابع: “أنا مواطن مصري عربي اسمي محمود حميدة، مولود عام 1953، يعني عمري أصغر من عمر هذا الصراع، الذي نعرف جميعا أنه بدأ من قبل حتى منتصف القرن الماضي يعني من سنة 46 و47، إلى حرب 48، يعني ولدت ونشأت والصراع قائم”.

وأضاف: “تعلمت أن هذا احتلال صريح لأرض عربية، وحصل فيه قتل ومذابح الكثير يعلمها، ولكن الآن حين يسألني أحفادي أو أبنائي عن موضوع القضية الفلسطينية ولماذا كل هذا القتل؟، أجيب بما أستطيع، لكن في النهاية شعوري الإنساني المجرد يحتم عليا رفض هذه الممارسات العنيفة، ورفض هذا القتل الشنيع الذي يحدث من الآن وحدث من قبل”.

وقرأ حميدة خلال الفيديو الذي امتد لـ 15 دقيقة، قصيدة “الحمل الفلسطيني”، التي كتبها الشاعر فؤاد حداد.

ودعا الفنان المصري متابعيه للنظر إلى القضية من منظورها العربي، مضيفا: “نحن لا نرضى بهذا القتل ولا نوافق عليه، ولن نكتفي بشجبه فقط بعد اليوم، لابد أن نفعل شيئا.. أرجو ألا نكتفي بالبكاء”.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 وامرأة ، إضافة إلى 1442 جريح، بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية ومن ضمنها القدس 25 ومئات الجرحى منذ 7 مايو/أيار، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

صاحبة مقولة “100 مليون مصري لو عطسوا على إسرائيل بيطيروها”: نلمس تضامن الشعوب العربية معنا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة المقدسية سهاد عبد اللطيف وهي واحدة من أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالطرد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

16/5/2021

في ذكرى النكبة.. الأزهر يؤكد وحدة صف الشعب الفلسطيني ويطلق حملة تضامن عالمية

في ذكرى النكبة، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الفلسطينيين يقفون صفًا كالبنيان المرصوص في وجه العدوان الإسرائيلي، بينما أطلق شيخ الأزهر حملة تضامن عالمية من أجل استرداد حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

15/5/2021
المزيد من الأخبار

واشنطن بوست: الحرب أضرت بإسرائيل ونتنياهو فشل في النيل من قادة المقاومة وتدمير الصواريخ

آثار قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب (رويترز)

إضراب من البحر إلى النهر.. اتساع رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في الضفة وارتفاع عدد الشهداء (فيديو)

رقعة المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي اتسعت في الضفة الغربية (رويترز)

الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية شردت أكثر من 52 ألف فلسطيني في غزة

عائلات فلسطينية دمرت منازلها بسبب القصف الإسرائيلي يجلسون في فصل دراسي بمدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة (رويترز)

السيسي يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار لجهود إعادة إعمار غزة

الاحتلال بدأ حربا واسعة على قطاع غزة تخللتها قصف أبراج وتدمير منازل سكنية فوق رؤوس ساكنيها (رويترز)
الأكثر قراءة

لحظات عصيبة.. سقوط صاروخ بالقرب من مراسلة الجزيرة مباشر في غزة (فيديو)

سقوط صاروخ بالقرب من مراسلة الجزيرة مباشر في غزة

مدير دائرة الخرائط في القدس يكشف هدف إسرائيل من السيطرة على الشيخ جراح (فيديو)

مناشدات واسعة بإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة (مواقع التواصل)

عزام الأحمد يحذر من “الإعلام العربي الصهيوني” ويوجه رسالة شديدة للمطبّعين (فيديو)

مقالات

مالا تعرفه عن خط أنابيب “كاتسا” السري الذي دمرته المقاومة؟