شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة.. والمقاومة تتوعد (فيديو)

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بقصف جوي -تدعمه الزوارق البحرية- مناطق متفرقة في غزة، وطلب جيش الاحتلال من سكان البلدات المتاخمة لغزة التزام بيوتهم، ما أسفر عن سقوط شهداء وعدد من الجرحى.

واستُشهد فلسطينيان وجُرح عدد آخر، اليوم الإثنين، نتيجة قصف جيش الاحتلال بنايتين سكنيتين في مدينة غزة.

وقصف جيش الاحتلال بصاروخ أطلق بدون سابق إنذار، الطوابق العلوية لبناية غازي الشوا في حي الرمال الشمالي، ما أسفر عن استشهاد اثنين، أحدهما طفلة، وجرح 10 آخرين.

وقال شهود عيان إن الشهيدين هما زياد أبو داير (54 عاما) وابنة أخيه رفيف أبو داير (11 عاما)، فيما أصيب العديد من أفراد الأسرة.

وأضاف الشهود إن عائلة أبو داير، كانت تتناول طعام الغداء، في ساحة تقع داخل منزلهم، حينما انهارت عليهم أنقاض الشقق السكنية التي قصفها جيش الاحتلال.

كما دمر جيش الاحتلال بشكل كامل، بناية سكنية، مكونة من 6 طوابق، تقع في حي الرمال الجنوبي.

وقال شهود عيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على بناية المهند ودمرتها بشكل كامل وألحقت أضرارا بالغة في عشرات المنازل المحيطة بها.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة بشمال غزة، كما قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مبنى سكنيًا في شارع الجلاء، وسط المدينة.

القسام تتوعد

وأنذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بقصف تل أبيب مجددا إن لم تتوقف عن قصف البيوت والشقق السكنية الآمنة.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان له “لقد كثّف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد”، مضيفًا “وأضاف قد أعذر من أنذر”.

استهداف الصحة الفلسطينية

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت شقة سكنية في مبنى مقابل وزارة الصحة في غزة مبنى إداري يتبع للوزارة ما أسفر عن إصابة طبيب وإداري بجراح، وأدانت الصحة الفلسطينية قصف المبنى.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى إداري لوزارة الصحة في قطاع غزة وإصابة كوادر عاملة فيه، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقالت الكيلة في بيان صحفي “ندين قصف مبنى لوزارة الصحة في قطاع غزة، وهذا الدم المسفوك على الطرقات وتحت أنقاض البنايات يجب أن يتوقف”، مؤكدة أن “حماية المدنيين والأطفال والمراكز الطبية والمستشفيات واجب على المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي لحماية القانون الدولي”.

كما استهدفت قوات الاحتلال مقر الهلال الأحمر القطري بشارع الشوا في غزة، وغرد الهلال الأحمر القطري عبر تويتر مؤكدًا على مواصلة تقديم الدعم للمتضررين بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ومشددًا على أن استهداف فرق الهلال الأحمر ومقراته يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

تعرض مكتب الهلال الأحمر القطري لأضرارا جسيمة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لأحد المباني المدنية في وسط قطاع غزة

ويعد استهداف هذه المباني التي لا تستعمل لأغراضا عسكرية هو انتهاكا لمبادىء القانون الدولي الانساني@QRCS @IFRC_MENA @ICRC_ilot pic.twitter.com/FnHYle4xGC — PRCS (@PalestineRCS) May 17, 2021

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال الهلال الأحمر القطري إن عملية القصف أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 أشخاص بجروح، مؤكدًا على ضرورة السماح للفرق الإغاثية بالعمل وفق القانون الدولي.

في السياق، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، غدا الثلاثاء، في عموم مناطق التماس بالضفة المحتلة.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في مدينة أم الفحم (شمالي إسرائيل) تنديدا بعدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة والقدس.

وشارك 4 آلاف فلسطيني على الأقل في مظاهرة دعت إليها اللجنة الشعبية بمدينة أم الفحم (غير حكومية)، تحت عنوان “نحمي شعبنا.. ويحمينا”، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وأنشدوا أغاني وطنية من بينها “بكتب اسمك يا بلادي”.

وفي حي الشيخ جراح بالقدس، قال فلسطينيون إنهم تعرضوا لتهديدات متزايدة خلال الساعات الأخيرة من المستوطنين بإحراق منازلهم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 امرأة وإصابة 1305 بجراح متفاوتة.

ودخلت المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أسبوعها الثاني منذ اندلاع المواجهات في 10 مايو/أيار الجاري، شن خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية.