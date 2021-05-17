جيرمي كوربن يدعو الحكومة البريطانية لوقف تصدير السلاح لإسرائيل (فيديو)

دعا رئيس حزب العمال البريطاني السابق، جيرمي كوربن حكومة بلاده إلى وقف تصدير السلاح لإسرائيل وإنهاء التعاون العسكري والأمني معها.

وقال خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الإثنين، إن الحكومة البريطانية أدانت الغارات الإسرائيلية على غزة كما أدانت الهجمات الصاروخية على إسرائيل ووضعتهما في نفس المستوى، مشيرا إلى أنه لا يضعهما بنفس المستوى لإن الفلسطينيين تحت الاحتلال.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في القدس، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا في الحي من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأضاف أنه مصدوم من القصف الذي يحدث من قبل إسرائيل على المدارس التي تضم الآلاف من النازحين وقصف المبنى الذي يضم مكتب قناة الجزيرة في غزة.

وطالب كوربن بوقف القصف الإسرائيلي على غزة والوصول إلى اتفاق يضمن قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات وإنهاء حصار غزة.

وأوضح كوربن أن ردود الأفعال في المملكة المتحدة واسكتلندا كانت لصالح الشعب الفلسطيني، مستشهدا بمظاهرات العاصمة لندن التي ضمت عشرات الآلاف بالإضافة إلى احتجاجات أخرى في المدن الكبرى في إنجلترا.

وختم كوربن حديثه بالإشارة إلى أن بريطانيا تاريخيا مسؤولة عما جرى في فلسطين بإصدارها وعد بلفور عام 1917 الذي كان “وصمة عار” وفق تعبيره.

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 سيدة (رويترز)

وحتى الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

وبلغ عدد ضحايا الضفة الغربية، منذ 7 مايو الجاري، 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة. بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي أوقف حزب العمال البريطاني المعارض زعيمه السابق جيريمي كوربن بعد اتهامه بالتهوين من شأن تقرير تناول أوجه قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى مستمرة من معاداة السامية خلال فترة قيادة كوربن للحزب بين عامي 2015 و2019.

وكان كوربن قد استقال بعدما تلقى حزب العمال هزيمة كبيرة أمام المحافظين في الانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكثير ما هاجمت الصحافة الإسرائيلية كوربن بشراسة، ووصفته بأنه “معاد للسامية”، منتقدة عدم اعتباره حركة حماس حركة “إرهابية”، وتعهده سابقا بفرض حظر على بيع السلاح لإسرائيل إن انتُخب رئيسا للوزاراء.