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هربا من صواريخ المقاومة.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة على الهواء (فيديو)

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال ينهي مقابلة على الهواء ليختبئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار (مواقع التواصل)
قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال ينهي مقابلة على الهواء ليختبئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار (مواقع التواصل)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202111:32 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر انسحاب وهروب قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي من مقابلة تلفزيونية لحظة إطلاق صفارات الإنذار.

وكان الجنرال إليعازر توليدانو في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، حين دوت صفارات الإنذار لتحذر من رشقة صاروخية جديدة انطلقت من قطاع غزة صوب أهداف إسرائيلية، وعلى الفور سارع بالمغادرة وإنهاء اللقاء على الهواء.

وكان توليدانو يتحدث قرب حدود غزة، عن قدرات إسرائيل العسكرية في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية قبل أن يفر هاربًا ليختبئ مع سماع دوي صافرات الإنذار.

وتحول توليدانو إلى هدف لحملة سخرية واسعة على منصات التواصل بعد توثيق لحظة هربه إلى ملجئه أثناء إدلائه بتصريحات للقناة الإسرائيلية التابعة للتلفزيون الرسمي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهرب فيها مسؤول إسرائيلي أمام الشاشات إلى الملاجئ بسبب صواريخ غزة، فقد سبقه في ذلك أكثر من مرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ولليوم الثامن على التوالي، تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم بعد عشرات الغارات العنيفة منتصف ليل الأحد والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الأحد أن 3 آلاف صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد.

وقد بلغ عدد المباني التي قصفت من قبل الاحتلال في قطاع غزة 90 بناية، بينها 6 أبراج سكنية دمرت 3 منها تدميرًا كاملًا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 197 بينهم 58 طفلا و34 امرأة، كما بلغ عدد الإصابات 1235 جريحا، ونزوح أكثر من 40 ألفا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” أن أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة هربًا من القصف الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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