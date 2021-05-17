هربا من صواريخ المقاومة.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة على الهواء (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقطع فيديو يظهر انسحاب وهروب قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي من مقابلة تلفزيونية لحظة إطلاق صفارات الإنذار.

وكان الجنرال إليعازر توليدانو في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، حين دوت صفارات الإنذار لتحذر من رشقة صاروخية جديدة انطلقت من قطاع غزة صوب أهداف إسرائيلية، وعلى الفور سارع بالمغادرة وإنهاء اللقاء على الهواء.

وكان توليدانو يتحدث قرب حدود غزة، عن قدرات إسرائيل العسكرية في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية قبل أن يفر هاربًا ليختبئ مع سماع دوي صافرات الإنذار.

وتحول توليدانو إلى هدف لحملة سخرية واسعة على منصات التواصل بعد توثيق لحظة هربه إلى ملجئه أثناء إدلائه بتصريحات للقناة الإسرائيلية التابعة للتلفزيون الرسمي.

كان أمام الكاميرا يتفاخر بقدرات الجيش الصهيوني..#شاهد|| هروب قائد المنطقة الجنوبية اليعيزر توليدانو لحظة اطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف #غزة 👇👇 ارفعوا الرقابة العسكرية عن الصحافة الصهيونية، وسترون حجم الألم والوجع والخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني.. #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/PlPD1WYOrT — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 16, 2021

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهرب فيها مسؤول إسرائيلي أمام الشاشات إلى الملاجئ بسبب صواريخ غزة، فقد سبقه في ذلك أكثر من مرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ولليوم الثامن على التوالي، تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم بعد عشرات الغارات العنيفة منتصف ليل الأحد والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية.

كان قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال يتحدث عن ما يفعله في #غزة من قصف وعدوان، وأثناء الحديث هرب على الهواء مباشرة تحت دوي صافرات الإنذار إثر قصف من المقاومة على المنطقة التي يتواجد فيها.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/v5iIx9BOBG — رضوان الأخرس (@rdooan) May 16, 2021

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الأحد أن 3 آلاف صاروخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد.

وقد بلغ عدد المباني التي قصفت من قبل الاحتلال في قطاع غزة 90 بناية، بينها 6 أبراج سكنية دمرت 3 منها تدميرًا كاملًا.

قائد المنطقة الاسرائيلية الجنوبية اليعازر توليدانو ينسحب من مقابلة تلفزيونية بعد اطلاق صافرات الانذار. pic.twitter.com/Ulsu5Ot9zI — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 16, 2021

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 197 بينهم 58 طفلا و34 امرأة، كما بلغ عدد الإصابات 1235 جريحا، ونزوح أكثر من 40 ألفا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” أن أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة هربًا من القصف الإسرائيلي.

#شاهد| لحظة هروب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اليعازر توليدانو، من صواريخ المـــ.ـقاومة الفلسطينية.#غزه_تقاوم pic.twitter.com/v9gnbCObro — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 16, 2021

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يهرب على الهواء من صواريخ المقاومة التي باغتته أثناء مقابلة مع القناة ١٣ الإسرائيلية

ركزوا على ملامحه لحظة انطلاق الإنذار وهربه غير مبالٍ بالهواء 😂

هذا قائد الجيش ما بالك بالجنود والضباط pic.twitter.com/AntOgoEgAO — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) May 16, 2021

فيديو رهيب .. قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو إليعازر توليدانو يتحث عن الإنجارات ففاجأته صواريخ المقاومة على البث المباشر .#PalestineUnderAttack #Palestine pic.twitter.com/EcgqFwWyXl — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 17, 2021

هروب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الصهيوني بعد سماعه صافرات الإنذار ، وكان يهايط على القناة عن انتصاراته في غزة😁 pic.twitter.com/e4hiufPfSV — حامد العلي (@Hamed_Alali) May 16, 2021