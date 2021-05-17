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حريق هائل إثر قصف مصنع إسفنج في غزة وضربات المقاومة تصيب الإسرائيليين (فيديو)

حريق هائل بمصنع إسفنج في غزة (الدفاع المدني)
حريق هائل بمصنع إسفنج في غزة (الدفاع المدني)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202103:10 PM (مكة المكرمة)

تمكنت طواقم الدفاع المدني في غزة، ظهر اليوم الإثنين، من السيطرة بشكل كامل على الحريق الهائل الدي اندلع بمصنع فومكو للإسفنج شرق جباليا جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وقال الدفاع المدني في بيان إن طواقم الإطفاء لديه بذلت جهودا جبارة في إخماد الحريق، حيث واجهت صعوبات كبيرة في السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت صباح اليوم، مصنعًا للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في المخازن كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.

وحذرت مديرية الدفاع المدني من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهودًا كبيرة في إخماده.

ونوهت إلى أن تكرار استهداف تلك المنشآت يستنزف بشكل كبير قدرات وطاقات فرق كبيرة من الجهاز في التعامل مع تلك الحوادث، مما يعيق القيام بمهام الإنقاذ في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وشن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة رفعت حصيلة الشهداء والمصابين، بينما واصلت المقاومة إطلاق الصواريخ على مناطق متعددة في إسرائيل.

واستهدفت غارات الاحتلال منازل مدنية ومقرات أمنية وحكومية في القطاع وعمدت إلى تدمير عدد من الشوارع والمفترقات الرئيسية ما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في غزة.

وبينما نفذ جيش الاحتلال ما اعتبرها مرحلة جديدة في حربه على غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الضربات المتواصلة منذ أسبوع على القطاع، لكنه تراجع بعد أن اكتشف أن النتائج كانت متواضعة.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن 12 أصيبوا في قصف للمقاومة استهدف بلدات إسرائيلية منهم 8 في أسدود، وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 60 صاروخا من قطاع غزة سقطت 10 منها داخل القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بلغ 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 امرأة و1305 جرحى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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