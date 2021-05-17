حريق هائل إثر قصف مصنع إسفنج في غزة وضربات المقاومة تصيب الإسرائيليين (فيديو)

تمكنت طواقم الدفاع المدني في غزة، ظهر اليوم الإثنين، من السيطرة بشكل كامل على الحريق الهائل الدي اندلع بمصنع فومكو للإسفنج شرق جباليا جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وقال الدفاع المدني في بيان إن طواقم الإطفاء لديه بذلت جهودا جبارة في إخماد الحريق، حيث واجهت صعوبات كبيرة في السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت صباح اليوم، مصنعًا للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في المخازن كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.

وحذرت مديرية الدفاع المدني من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهودًا كبيرة في إخماده.

طواقم الدفاع المدني تُسيطر بشكل كامل على الحريق الكبير الدي اندلع بمصنع للإسفنج شرق جباليا صباح اليوم الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي الغاشم. المكتب الإعلامي

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الإثنين 17 مايو 2021 pic.twitter.com/KDd4YqN36a — وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) May 17, 2021

ونوهت إلى أن تكرار استهداف تلك المنشآت يستنزف بشكل كبير قدرات وطاقات فرق كبيرة من الجهاز في التعامل مع تلك الحوادث، مما يعيق القيام بمهام الإنقاذ في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وشن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة رفعت حصيلة الشهداء والمصابين، بينما واصلت المقاومة إطلاق الصواريخ على مناطق متعددة في إسرائيل.

واستهدفت غارات الاحتلال منازل مدنية ومقرات أمنية وحكومية في القطاع وعمدت إلى تدمير عدد من الشوارع والمفترقات الرئيسية ما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في غزة.

وبينما نفذ جيش الاحتلال ما اعتبرها مرحلة جديدة في حربه على غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الضربات المتواصلة منذ أسبوع على القطاع، لكنه تراجع بعد أن اكتشف أن النتائج كانت متواضعة.

في هذه الأثناء تعمل طواقم الإطفاء بالدفاع المدني على إخماد حريق هائل اندلع بأحد مصانع الإسفنج شرق جباليا شمال قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي قبل قليل. المديرية العامة للدفاع المدني

الإثنين 17 مايو 2021#غزة_تحت_القصف #غزة #فلسطين #GazaUnderAttak pic.twitter.com/LRZAYL0cgc — وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) May 17, 2021

وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن 12 أصيبوا في قصف للمقاومة استهدف بلدات إسرائيلية منهم 8 في أسدود، وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 60 صاروخا من قطاع غزة سقطت 10 منها داخل القطاع.

פגיעה ישירה בבניין מגורים באשדוד, שמונה נפצעו קל@Itsik_zuarets pic.twitter.com/d2Vfw541C3 — כאן חדשות (@kann_news) May 17, 2021

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بلغ 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 امرأة و1305 جرحى.