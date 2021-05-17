حريق هائل إثر قصف مصنع إسفنج في غزة وضربات المقاومة تصيب الإسرائيليين (فيديو)

شنّت المقاتلات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين سلسلة غارات مكثفة وعنيفة جدا على أنحاء متفرقة بقطاع غزة.
تمكنت طواقم الدفاع المدني في غزة، ظهر اليوم الإثنين، من السيطرة بشكل كامل على الحريق الهائل الدي اندلع بمصنع فومكو للإسفنج شرق جباليا جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.
وقال الدفاع المدني في بيان إن طواقم الإطفاء لديه بذلت جهودا جبارة في إخماد الحريق، حيث واجهت صعوبات كبيرة في السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة.
وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت صباح اليوم، مصنعًا للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في المخازن كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.
وحذرت مديرية الدفاع المدني من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهودًا كبيرة في إخماده.
طواقم الدفاع المدني تُسيطر بشكل كامل على الحريق الكبير الدي اندلع بمصنع للإسفنج شرق جباليا صباح اليوم الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.
المكتب الإعلامي
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 17 مايو 2021 pic.twitter.com/KDd4YqN36a
— وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) May 17, 2021
ونوهت إلى أن تكرار استهداف تلك المنشآت يستنزف بشكل كبير قدرات وطاقات فرق كبيرة من الجهاز في التعامل مع تلك الحوادث، مما يعيق القيام بمهام الإنقاذ في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
وشن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة رفعت حصيلة الشهداء والمصابين، بينما واصلت المقاومة إطلاق الصواريخ على مناطق متعددة في إسرائيل.
فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع للاسفنج شرقي #جباليا جراء القصف الإسرائيلي#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة #غزة_تحت_القصف #حي_الشيخ_جراح #فلسطين_تنتفض #القدس_ينتفض
#GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #GenocideinGaza pic.twitter.com/XKuZyMRpMj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2021
واستهدفت غارات الاحتلال منازل مدنية ومقرات أمنية وحكومية في القطاع وعمدت إلى تدمير عدد من الشوارع والمفترقات الرئيسية ما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في غزة.
وبينما نفذ جيش الاحتلال ما اعتبرها مرحلة جديدة في حربه على غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الضربات المتواصلة منذ أسبوع على القطاع، لكنه تراجع بعد أن اكتشف أن النتائج كانت متواضعة.
في هذه الأثناء تعمل طواقم الإطفاء بالدفاع المدني على إخماد حريق هائل اندلع بأحد مصانع الإسفنج شرق جباليا شمال قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي قبل قليل.
المديرية العامة للدفاع المدني
الإثنين 17 مايو 2021#غزة_تحت_القصف #غزة #فلسطين #GazaUnderAttak pic.twitter.com/LRZAYL0cgc
— وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) May 17, 2021
وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن 12 أصيبوا في قصف للمقاومة استهدف بلدات إسرائيلية منهم 8 في أسدود، وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 60 صاروخا من قطاع غزة سقطت 10 منها داخل القطاع.
פגיעה ישירה בבניין מגורים באשדוד, שמונה נפצעו קל@Itsik_zuarets pic.twitter.com/d2Vfw541C3
— כאן חדשות (@kann_news) May 17, 2021
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بلغ 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 امرأة و1305 جرحى.
وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مقطعا يظهر آثار قصف صاروخي على #أشكول الواقعة على الحدود الشرقية لقطاع #غزة وآخر لحريق قرب مستوطنة في #الضفة_الغربية وتقول إن 32 حريقا أشعلها أمس شبان فلسطينيون.#القدس #المسجد_الأقصى #غزة #غزة_تحت_القصف #حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/X4rLBk0Tox
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2021