صواريخ المقاومة تفرض واقعا جديدا.. إلغاء رحلات بحرية وجوية إلى إسرائيل

فرضت صواريخ المقاومة الفلسطينية واقعًا جديدًا وأحرجت سلطات الاحتلال في الداخل والخارج، وتتابعت سلسلة من تعليق الرحلات أو إلغائها بحرًا وجوا.

وألغت شركة رويال كاريبيان سلسلة من الرحلات البحرية التي كان من المقرر أن تبحر من إسرائيل هذا الصيف، وذلك مع دخول المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة أسبوعها الثاني.

وكان من المفترض أن تبحر السفينة العملاقة (أوديسي أوف ذا سيز) التابعة للشركة من مدينة حيفا بشمال إسرائيل، في 2 يونيو/حزيران المقبل، مع استمرار الرحلات حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل، وبدلاً من ذلك ستنتقل الرحلة إلى فلوريدا، حسبما أفادت صحيفة (يو إس إيه توداي).

وقالت رويال كاريبيان للصحيفة “بسبب الاضطرابات في إسرائيل والمنطقة، لم تتمكن أوديسي من استكمال الاستعدادات المطلوبة للعمل من حيفا كما هو مخطط”.

The Odyssey of the Seas, the cruise line's newest ship, had planned sailings from Haifa beginning June 2 and continuing through October. https://t.co/fB0a7O7NvQ

— USA TODAY (@USATODAY) May 15, 2021