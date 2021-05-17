شاهد: “كتائب القسام” تنشر فيديو لإطلاق رشقات صاروخية إهداءً لروح شهيد الشيخ جراح

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقاطع مصورة لإطلاق رشقات صاروخية، اليوم الإثنين، باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح برصاص الاحتلال أمس.

وقالت كتائب القسام في رسالة بصفحتها على تطبيق تليغرام “رشقات صاروخية باتجاه مواقع العدو داخل أراضينا المحتلة تهديها كتائب القسام إلى روح الشهيد البطل شاهر أبو خديجة منفذ عملية الدهس في حي الشيخ جراح”.

وقتلت قوات الاحتلال، أمس الأحد، سائق سيارة في عملية دهس بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، فيما أصيب 6 من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 6 عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح، بينهم اثنان بجروح متوسطة، فيما تمت تصفية (قتل) المنفذ، برصاص جنود الاحتلال.

كما أعلنت “كتائب القسام” إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل فيما تحدث إعلام عبري عن إصابة جندي بشظايا قذيفة.

وقالت “القسام” إنها استهدفت مدن عسقلان، وأسدود، وبئر السبع برشقات من الصواريخ، ردا على العدوان المتواصل بحق سكان غزة.

وأفادت بأنها استهدفت “كفار غزة”، وموقع “يفتاح” وقاعدة “تل نوف” الجوية” وقاعدتي “رعيم” و”حتسور”، برشقات من الصواريخ وقذائف الهاون.

في السياق، قالت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة إن جنديًا يبلغ من العمر 23 عامًا، أصيب بشظايا قذيفة هاون أطلق من قطاع غزة، نحو منطقة غلاف غزة قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وأوضحت القناة أنه تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 10 مايو/أيار الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، وإصابة 1305 آخرين بجراح مختلفة.