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سيلتا فيغو يطيح بآمال برشلونة من سباق المنافسة على الدوري الإسباني (فيديو)

16/5/2021

انتهت آمال برشلونة الضعيفة في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الخسارة 2-1 على أرضه أمام سيلتا فيغو، اليوم الأحد.

وسيطر برشلونة على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 27، حيث قابل اللاعب الأرجنتيني بضربة رأس تمريرة متقنة من سيرغيو بوسكيتس ليصل إلى 30 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وأدرك سيلتا التعادل على عكس سير اللعب بعد 11 دقيقة حيث سدد سانتي مينا كرة قوية من حافة المنطقة بعد هجمة مرتدة سريعة.

واقترب المدافع رونالد أراوخو من التسجيل لبرشلونة بعد الاستراحة، لكن صاحب الأرض تعرض لضربة بعد طرد كليمو لينجليه قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وسجل مينا الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليكتفي برشلونة بالمركز الثالث، في أحسن تقدير، في أول موسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

ويملك برشلونة 76 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من النهاية، ويتقدم برشلونة بنقطتين على إشبيلية رابع الترتيب، في حين يتصدر أتليتيكو مدريد الدوري وله 83 نقطة بعد الفوز 2-1 على أوساسونا، اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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