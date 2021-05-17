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روسيا: تطبيع دول عربية مع إسرائيل فشل في إرساء الاستقرار

القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
16/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202101:02 AM (مكة المكرمة)

قالت روسيا إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية ليس كافيا لإرساء استقرار شامل في الشرق الأوسط إذا تم تجاهل الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وعبر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، عن قلق بلاده العميق من التدهور السريع للأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى إن خطورة الأزمة الحالية لا تقتصر على حدود المنطقة.

وشدد المسؤول الروسي على ضرورة “احترام وضع الأماكن المقدسة بشكل صارم وضمان حقوق وحرية المتدينين في ممارسة طقوسهم الدينية في القدس الشرقية”، مؤكدا أن بلاده تعتبر “محاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي والتاريخ في القدس الشرقية غير قانونية”.

ودعا إلى وقف إطلاق النار واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي ومنع الإضرار بالسكان المدنيين والبنية التحتية التي يستخدمها الصحفيون ووسائل الإعلام.

كما دعا إلى ضرورة “إيجاد ظروف ملائمة لإعادة إطلاق حوار السلام الفلسطيني الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، بناء على القرارات المعتمدة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يتطلب التخلي عن كل الخطوات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وتدمير المنشآت السكنية الفلسطينية وتهجير السكان العرب من أماكن إقامتهم الأصلية والاستفزاز والتحريض على العنف”.

وأكد المسؤول الروسي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إن أكثر من مئتي شهيد سقطوا خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بينما أصيب أكثر من خمسة آلاف جريح.
وأوضحت أن من بين الشهداء نحو 55 طفلا و33 سيدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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