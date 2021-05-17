دعوات لإضراب شامل في فلسطين غدا واتحاد كتّاب غزة يضع مقره تحت تصرف الصحفيين

دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات يوم غد الثلاثاء، في وقت وضع فيه اتحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيين مقره في غزة تحت تصرف الصحفيين الذين دُمرت بنايتهم.

كما أعلن كل من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، واللجنة العليا لقطاع النقل العام، ونقابة المحامين الفلسطينيين، وحركة فتح وأسراها في سجن عسقلان، الإضراب العام والشامل يوم غد الثلاثاء.

كذلك دعت نقابة الأطباء إلى إعلان حالة الاستنفار من أجل تقديم الخدمة الطبية لضحايا الاعتداءات المتوقعة على المسيرات السلمية الثلاثاء. ودعا جمال الطويل القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية إلى الاستنفار ومسيرات تجاه حواجز الاحتلال.

وطالبت قيادة القوى الوطنية والاسلامية -وهي هيئة تنسيق عليا تضم ممثلين عن كافة الفصائل- بعد اجتماعها اليوم في رام الله، أبناء الشعب الفلسطيني بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرًا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين على دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

وأكدت القوى دعوتها بالتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية المتواصلة بحماية جيش الاحتلال وما يتطلبه من سرعة إنجاز لجان الحماية والحراسة للقرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين والتصدي لهم.

وشددت على أن جرائم الاحتلال ومجازره التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة وأراضي الـ48 تتطلب سرعة تظافر الجهود من أجل وقف هذه المجزرة والتأكيد على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاكمته على هذه الجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحيّت القوى جماهير شعوب العالم وأحزابها التي تخرج للوقوف الى جانب شعبنا ورفضًا للاحتلال وجرائمه، وأدانت المواقف المتخاذلة مع الاحتلال، وأكدت رفضها الموقف الأمريكي الذي أدى إلى منع إصدار بيان من مجلس الأمن لوقف المجزرة والعدوان على الشعب الفلسطيني.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلًا في حارة معروف وسط #خانيونس بقطاع #غزة

GazaUnderAttack pic.twitter.com/oNqRwWDiRp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2021

وأكدت القوى وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه والتمسك بالحقوق والثوابت واستمرار مقاومة وكفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال حتى تحقيق الحرية والاستقلال وضمان حق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما أكدت القوى مواصلة الهبّة الجماهيرية والفعاليات في إطار المقاومة الشعبية وأهمية مشاركة الجميع فيها مع التأكيد على الفعاليات المركزية التي ستنطلق بشكل يومي وتنطلق الى مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية في أيام غضب شعبي وجماهيري مستمر وبشكل يومي في كل المحافظات مع الدعوة المركزية على اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم فعل كفاحي وجماهيري ضد الاحتلال ومستوطنيه.

اتحاد الكتاب في غزة يفتح مقره للصحفيين

من ناحيته، أعلن الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، اليوم الإثنين، عن فتح مقر الاتحاد في مدينة غزة للزملاء الصحفيين والمؤسسات الصحفية، التي تعرضت للتدمير، لمواصلة دورهم الشجاع في تغطية جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال السوداني في بيان صحفي، إن الاتحاد يتابع عن كثب مجريات الأحداث ويعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين ومؤسساتهم، وفتح المقر أمامهم أقل ما يمكن فعله في هذه الظروف.

وأعلنت مصادر طبية ظهر اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي إلى 200 شهيد، من بينهم 59 طفلا، و35 سيدة، وارتقاع عدد الإصابات إلى أكثر من 1300 إصابة بجروح مختلقة، ومن بينهم العشرات بحالة الخطر الشديد.