بعد تكذيب رسمي لنتنياهو.. منصات التواصل تحتفي بنفي البوسنة دعمها لإسرائيل (فيديو)

احتفى نشطاء حول العالم بمنشور شفيق جعفروفيتش العضو البوشناقي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، نفى خلاله دعم بلاده لإسرائيل.

وفي المنشور، نفى جعفروفيتش ما أورده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة ضمَّنها أعلام عدد من الدول الداعمة لإسرائيل، حسب زعمه، ومن بينها “البوسنة والهرسك”.

وفي رده على نتنياهو، قال جعفروفيتش إن بلاده “لم ولن تعلن” دعمها لاعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين.

🇺🇸🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇦🇧🇷🇧🇬🇨🇦🇨🇴🇨🇾🇨🇿🇬🇪🇩🇪🇬🇹🇭🇳🇭🇺🇮🇹🇱🇹🇲🇩🇳🇱🇲🇰🇵🇾🇸🇮🇺🇦🇺🇾

Thank you for resolutely standing with 🇮🇱 and supporting our right to self defense against terrorist attacks.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021