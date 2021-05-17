بعد تكذيب رسمي لنتنياهو.. منصات التواصل تحتفي بنفي البوسنة دعمها لإسرائيل (فيديو)

احتفى نشطاء حول العالم بمنشور شفيق جعفروفيتش العضو البوشناقي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، نفى خلاله دعم بلاده لإسرائيل.

وفي المنشور، نفى جعفروفيتش ما أورده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة ضمَّنها أعلام عدد من الدول الداعمة لإسرائيل، حسب زعمه، ومن بينها “البوسنة والهرسك”.

وفي رده على نتنياهو، قال جعفروفيتش إن بلاده “لم ولن تعلن” دعمها لاعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين.

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Thank you for resolutely standing with 🇮🇱 and supporting our right to self defense against terrorist attacks. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021

وتفاعل ناشطون على منصات التواصل مع تدوينة جعفروفيتش، مؤكدين أنّ “هناك 195 دولة في العالم اليوم، 24 منها فقط تساند إسرائيل، وهذا أمر واضح من مُساند لإسرائيل”.

وقال آخرون إن “شعب البوسنة الذي عاش الحرب لن يدعم أبدا الإبادة الجماعية!”.

وشكر معلّقون جعفروفيتش، قائلين “شكرا لك على البيان. لكن الحقيقة هي أن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم لأن هذا هو وطنهم وبلدهم”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح متفاوتة.

وقد بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ بينما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي لفصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.

"أوقفوا هجماتكم على #غزة، نحن لا ندعم قتل الأبرياء".. مسؤولون في البوسنة والهرسك يكذبون مزاعم نتنياهو بعد تغريدة نشر فيها علم البلد ضمن أعلام 25 دولة قال إنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها pic.twitter.com/RC6HUwAro4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 17, 2021

نتنياهو يشكر دولا زعم أنها تدعم عدوان اسرائيل على الفلسطينيين، منها البوسنة، فيأتيه الرد سريعا من قيادتها "لا نقف مع قتل الأبرياء في غزة!".. سياسة التزييف الاسرائيلية تفتضح مجددا#غزه_تحت_القصف#غزه_تقاوم#freepalestine#GazaUnderAttack#اضراب_فلسطين#PalestineStrike pic.twitter.com/Vw4Wio0eGt — مجلة ميم (@MeemMagazine) May 17, 2021

العضو البوشناقي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك يكذّب مزاعم نتنياهو دعم البوسنة والهرسك للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على #غزة، ويؤكد: لم ندعمكم ولن ندعمكم أبدا.. وذلك بعد نشر رئيس وزراء الاحتلال تغريدة بأعلام الدول التي زعم أنها تدعم الكيان المحتل pic.twitter.com/yPlfwW74q3 — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 17, 2021

ومنذ 10 مايو/آيار الجاري، ازداد الوضع توترا إثر شن إسرائيل لعدوان بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.