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بعد تكذيب رسمي لنتنياهو.. منصات التواصل تحتفي بنفي البوسنة دعمها لإسرائيل (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202109:39 PM (مكة المكرمة)

احتفى نشطاء حول العالم بمنشور شفيق جعفروفيتش العضو البوشناقي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، نفى خلاله دعم بلاده لإسرائيل.

وفي المنشور، نفى جعفروفيتش ما أورده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة ضمَّنها أعلام عدد من الدول الداعمة لإسرائيل، حسب زعمه، ومن بينها “البوسنة والهرسك”.

وفي رده على نتنياهو، قال جعفروفيتش إن بلاده “لم ولن تعلن” دعمها لاعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين.

وتفاعل ناشطون على منصات التواصل مع تدوينة جعفروفيتش، مؤكدين أنّ “هناك 195 دولة في العالم اليوم، 24 منها فقط تساند إسرائيل، وهذا أمر واضح من مُساند لإسرائيل”.

وقال آخرون إن “شعب البوسنة الذي عاش الحرب لن يدعم أبدا الإبادة الجماعية!”.

وشكر معلّقون جعفروفيتش، قائلين “شكرا لك على البيان. لكن الحقيقة هي أن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم لأن هذا هو وطنهم وبلدهم”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح متفاوتة.

وقد بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ بينما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي لفصائل المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.

ومنذ 10 مايو/آيار الجاري، ازداد الوضع توترا إثر شن إسرائيل لعدوان بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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