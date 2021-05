أردوغان يدين النمسا لدعمها “إرهاب” إسرائيل ويدعو لإدارة ثلاثية للقدس (فيديو)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، دولة النمسا على خلفية رفعها العلم الإسرائيلي فوق مبانيها الرسمية، داعيًا إلى تشكيل إدارة ثلاثية لمدينة القدس عبر لجنة تضم ممثلي الديانات الثلاثة.

وتطرق أردوغان، خلال كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والمواقف الدولية بهذا الخصوص.

وقال “أدين الدولة النمساوية التي رفعت العلم الإسرائيلي فوق مبنى رئاسة وزرائها. ربما تحاول النمسا تحميل المسلمين قيمة فواتير اليهود الذين ارتكبت بحقهم إبادات جماعية”.

ولفت أردوغان إلى أن إسرائيل دولة إرهاب تتطاول على حرمة القدس وتقصف المدنيين بلا رحمة في غزة وتدمر مبنى ضخما يضم مكاتب وسائل إعلام، وذلك في إشارة إلى برج الجلاء والذي نسفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان يتكون من 12 طابقًا وبه مكاتب لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة.

وأردف “إعلان الولايات المتحدة -والدول التي لحقتها- القدس عاصمة لإسرائيل، أواخر 2017، زاد من شهية هذه الدولة القاتلة على سفك الدماء”.

وتابع “إدارة لجنة مؤلفة من ممثلين عن الديانات الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية) للقدس ستكون أفضل معالجة في الظروف الحالية”، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الدولية الأخرى إلى “التحرك بفعالية” من أجل الفلسطينيين المظلومين والقدس.

واستطرد “سنقدم جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري بخصوص الخطوات الدولية المطلوبة من أجل تحرير القدس وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات”.

وكانت النمسا قد رفعت، الجمعة الماضي، علم إسرائيل على المباني الحكومية لإظهار تضامنها معها، كما نشر سبياستيان كورتس -رئيس حزب الشعب الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد- صورة لعلم إسرائيل على مبنى المستشارية النمساوية، داعيًا إلى إدانة ما سماها بـ”الهجمات الإرهابية” على إسرائيل.

Thank you Chancellor @sebastiankurz and the people of Austria for standing with Israel 🇦🇹🇮🇱 https://t.co/hod1rxb1Lm

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 14, 2021