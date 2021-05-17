البث الحي
الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أردوغان يدين النمسا لدعمها “إرهاب” إسرائيل ويدعو لإدارة ثلاثية للقدس (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
17/5/2021

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، دولة النمسا على خلفية رفعها العلم الإسرائيلي فوق مبانيها الرسمية، داعيًا إلى تشكيل إدارة ثلاثية لمدينة القدس عبر لجنة تضم ممثلي الديانات الثلاثة.

وتطرق أردوغان، خلال كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والمواقف الدولية بهذا الخصوص.

وقال “أدين الدولة النمساوية التي رفعت العلم الإسرائيلي فوق مبنى رئاسة وزرائها. ربما تحاول النمسا تحميل المسلمين قيمة فواتير اليهود الذين ارتكبت بحقهم إبادات جماعية”.

ولفت أردوغان إلى أن إسرائيل دولة إرهاب تتطاول على حرمة القدس وتقصف المدنيين بلا رحمة في غزة وتدمر مبنى ضخما يضم مكاتب وسائل إعلام، وذلك في إشارة إلى برج الجلاء والذي نسفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان يتكون من 12 طابقًا وبه مكاتب لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة.

وأردف “إعلان الولايات المتحدة -والدول التي لحقتها- القدس عاصمة لإسرائيل، أواخر 2017، زاد من شهية هذه الدولة القاتلة على سفك الدماء”.

وتابع “إدارة لجنة مؤلفة من ممثلين عن الديانات الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية) للقدس ستكون أفضل معالجة في الظروف الحالية”، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع المنظمات الدولية الأخرى إلى “التحرك بفعالية” من أجل الفلسطينيين المظلومين والقدس.

واستطرد “سنقدم جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري بخصوص الخطوات الدولية المطلوبة من أجل تحرير القدس وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات”.

وكانت النمسا قد رفعت، الجمعة الماضي، علم إسرائيل على المباني الحكومية لإظهار تضامنها معها، كما نشر سبياستيان كورتس -رئيس حزب الشعب الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد- صورة لعلم إسرائيل على مبنى المستشارية النمساوية، داعيًا إلى إدانة ما سماها بـ”الهجمات الإرهابية” على إسرائيل.

وفي السياق، أنهى حزب الشعب النمساوي عضوية أحد أفراده الفاعلين وذلك لمجرد مشاركته صورة للعلم الفلسطيني مع عبارة “فلسطين الحرة” عبر حسابه على فيسبوك، الجمعة الماضية.

وفي تصريحات أدلى بها، السبت الماضي، قال العضو المفصول من الحزب (رسول يغيت) إنه تولى عدة مهام داخل حزب الشعب بين عامي 2015 و2019، ودفعته ظروف عائلية لتعليق أعماله لمدة سنة ليعود مجددا كعضو بالحزب في يونيو/حزيران 2020 ويشارك في العديد من الأنشطة الداخلية.

وأضاف يغيت أن زملاءه داخل حزب الشعب أخبروه بأنه لن يتمكن من العودة، وتابع “إذا كان بإمكان رئيس وزراء في بلد ما أن يرفع علم دولة أخرى في مبنى رسمي للدولة، فكنت آمل كسياسيين ومواطنين أن نتمكن من التعبير عن رأينا كما نرغب، ولكن للأسف لم يكن الأمر كذلك”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيد، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، وإصابة 1305 آخرين بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قُتل 10 في إسرائيل بينهم طفلان.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في اعتداءات ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

بالفيديو: مسيرة مسلحة في الضفة بعد دعوات لتفعيل المقاومة.. الاحتلال يصعّد وارتفاع حصيلة الشهداء

للمرة الأولى منذ 2005، شارك مسلحون ملثمون في مسيرة انطلقت من أمام مخيم الأمعري بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وسط هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية.

17/5/2021
المزيد من الأخبار

إطلاق 6 قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.. والأخيرة ترد

متظاهر قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني (رويترز)

القاهرة ترسل مساعدات طبية إلى غزة.. وهنية يبحث مع القيادة المصرية وقف إطلاق النار مع إسرائيل

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1400 جريح (رويترز)

يواجهون رصاص الاحتلال بصدور عارية.. قطر تدعو لوقف “التطهير العرقي” الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف منازل المدنيين في غزة (غيتي)

صواريخ المقاومة تفرض واقعا جديدا.. إلغاء رحلات بحرية وجوية إلى إسرائيل

صواريخ المقاومة الفلسطينية تفرض واقعا جديدا في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي (غيتي)
الأكثر قراءة
مقالات

مالا تعرفه عن خط أنابيب “كاتسا” السري الذي دمرته المقاومة؟

شاهد: “كتائب القسام” تنشر فيديو لإطلاق رشقات صاروخية إهداءً لروح شهيد الشيخ جراح

رشقات صاروخية أطلقتها المقاومة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية (مواقع التواصل)

كم يكلف اعتراض القبة الحديدية لصاروخ واحد فقط من صواريخ المقاومة؟

القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)

الأرقام تكشف القبة الحديدية.. الاحتلال الإسرائيلي يقارن بين إجمالي صواريخ المقاومة وكم اعترضت منها

فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت نحو 3100 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل منذ الإثنين الماضي. (رويترز)