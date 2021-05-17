الاحتلال يقصف مقر الهلال الأحمر القطري في غزة.. والدوحة تعلق

أدانت دولة قطر “بشدة”، اليوم الإثنين، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى الهلال الأحمر القطري في غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان “تعرب دولة قطر عن استنكارها وإدانتها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الاسرائيلي مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة المحاصر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى”.

وأضاف البيان “تزامن مع هذه العملية تضرر أجزاء من مستشفى حمد بن خليفة للأطراف الصناعية والتأهيل نتيجة الهجمات المستمرة لمباني محيطة بالمستشفى، كما سبق ذلك استهداف مبنى الجلاء الذي يضم عددا من المؤسسات الإعلامية ومنها مكاتب قناة الجزيرة في قطاع غزة”.

بيان : دولة قطر تدين بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى مبنى الهلال الأحمر القطري في غزةhttps://t.co/Alq3fhAJHC#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/scyZwCmd7R — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) May 17, 2021

وأوضح البيان أن “استهداف المؤسسات الإنسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافراً للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية”.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصرف “الآثم” وبذل المزيد من الجهود لوضع حد لسلسلة الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لحماية المدنيين والصحفيين والقائمين على العمل الإنساني.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال الهلال الأحمر القطري إن مقره في قطاع غزة تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر في بيان عبر تويتر أن “عملية القصف أسفرت عن استشهاد فلسطينيين، وجرح عشرة أشخاص”.

وأعرب الهلال الأحمر القطري عن تنديده باستهداف مقره في القطاع. وقال إن استهداف فرق الهلال الأحمر ومقراته، يعد “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”.

تعرض مكتب الهلال الأحمر القطري لأضرارا جسيمة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لأحد المباني المدنية في وسط قطاع غزة

ويعد استهداف هذه المباني التي لا تستعمل لأغراضا عسكرية هو انتهاكا لمبادىء القانون الدولي الانساني@QRCS @IFRC_MENA @ICRC_ilot pic.twitter.com/FnHYle4xGC — PRCS (@PalestineRCS) May 17, 2021

كما أكد على أنه سيستمر في “تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.”

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بصاروخ أطلق بدون سابق إنذار، الطوابق العلوية لبناية “غازي الشوا” في حي الرمال الشمالي التي يوجد فيها مقر الهلال الأحمر القطري.

وأسفر القصف عن استشهاد اثنين، أحدهما طفلة، وجرح 10 آخرين. وكشفت مصادر فلسطينية أن الشهيدين هما زياد أبو داير (54 عاما) وابنة أخيه رفيف أبو داير (11 عاما)، فيما أصيب العديد من أفراد الأسرة.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 10 مايو/أيار الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، وإصابة 1305 آخرين بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قُتل 10 في إسرائيل بينهم طفلان.