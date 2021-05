وزير الخارجية الفلسطيني ينتقد الدول المطبّعة مع الاحتلال.. ما القصة؟

انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، “تسرّع” بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكّدا أن هذا يعد “مشاركة في الجرائم”، فيما دعت منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل لوقف “العدوان الهمجي” مع تكثف الغارات الدامية على قطاع غزة؟.

وجاءت تصريحات المالكي أمام اجتماع افتراضي طارىء للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، دعت إليه السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قرّرت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، العام الماضي، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال المالكي أمام نظرائه إن “التطبيع والهرولة نحو هذا النظام العنصري الاستعماري الإسرائيلي من دون تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، هو دعم لنظام الأبارتايد (الفصل العنصري) ومشاركة في جرائمه”.

ورأى أن “هذا الاحتلال الاستعماري يجب مواجهته وتفكيكه وإنهاؤه وحظره ولن يفيده التطبيع المتسارع مؤخرًا في كي وعي الشعوب وتغيير تقييمها وبوصلتها السليمة”.

وأكدت دول منظمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك “ندين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وطالبت “بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم”، محذرة في الوقت نفسه من أن يزيد هذا الأمر “من مخاطر زعزعة الاستقرار مع تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها”.

ووضع التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصا في القدس الشرقية المحتلة شركاء إسرائيل الجدد في المنطقة في وضع حرج.

واعتبر الفلسطينيون اتفاقات التطبيع “خيانة” خصوصا وأنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا، وإدخال المساعدات، وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية”، مؤكدًا أن “المحافظة على القدس الشريف هي مسؤوليتنا جميعا”.

وتحدثت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في الاجتماع، ولكنها لم تتطرق إلى الانتقادات، داعية إلى “الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار”.

في حين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدّساتها خرق فاضح للقانون الدولي ودفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع”.

وتابع “تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة حرب لا يجوز أن يسمح المجتمع الدولي بارتكابها”.

وأضاف “كانت القضية الفلسطينية وستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس ومقدساتها خط أحمر، ولا سلام شاملًا ولا أمن ولا استقرار من دون تحرر القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967″.

ووفق البيان الختامي للقمة الطارئة، قالت منظمة التعاون الإسلامي إن فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، سيحتم اللجوء إلى الأمم المتحدة، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأفاد البيان بـ”فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، ما سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل”.

ودعا إلى “تحرك قانوني دولي عبر المحاكم الدولية ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل على دفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة”.

