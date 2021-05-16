قتيلان وعشرات الجرحى الإسرائيليين في انهيار مدرجات كنيس قرب القدس (فيديو)

أصيب عشرات الإسرائيليين خلال انهيار مدرجات كنيس قرب مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، وفق ما نقلت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية.

وقضى شخصان وأصيب 54 على الأقل جروح عشرة منهم بالغة، إثر انهيار مدرجات داخل كنيس في مستوطنة (غفعات زئيف) المجاورة للقدس المحتلة.

وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لإحياء عيد الأسابيع (شافوعوت) اليهودي بهذا الكنيس عندما انهارت المدرجات تحت أقدامهم، وقال متحدث باسم أجهزة الإسعاف إن المنشأة كانت “قيد البناء”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار الكنيس، وقال بعض المغردين إن هذا الانهيار جاء نتيجة دعاء المظلومين.

إصابة 60 شخصا (حتى الآن) إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدسpic.twitter.com/eocaaqX7PU — moataz (@wezafabregas) May 16, 2021

انهيار منصة واصابات في كنيس في مستوطنة جفعات زئيف

شمال غرب القدس المحتلة ! pic.twitter.com/3j5kmFEPaO — 𓂆 سُمَيّة (@SomyaKateeb) May 16, 2021

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 60 شخصا على الأقل أصيبوا في انهيار مدرج للمقاعد في كنيس مكتظ بمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 650 شخصا كانوا داخل الكنيس وقت الحادث وتجمعوا هناك بمناسبة بداية احتفالات عيد الأسابيع (شفوعوت).

وأظهرت لقطات بثتها قناة 12 التلفزيونية انهيار مدرج ضخم للمقاعد والحضور يسقطون فوق بعضهم.

وفي الأول من مايو/ أيار الجاري، قتل 45 إسرائيليا سحقا في جبل الجرمق في تدافع وقع في ممر ضيق خلال الاحتفال الديني السنوي عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي.

هذا فضل الدعوات شاهد| لحظة انهيار مدرج في كنيس يهودي في جفعات زئيف – هناك بشكل اولي 60 مصابا pic.twitter.com/rfzhvsAAa0 — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) May 16, 2021

(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17))#عاجل|| انهيار في كنيس صهيوني، تم الإعلان عن حادث سقوط عدد من القتلى والجرحى. pic.twitter.com/K0mNbqGklS — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 16, 2021

شاهد|| 200 مصاب في انهيار مدرج في كنيس في جفعات زيئيف بينهم 10 وصفت جراحهم بالميؤوس منها ، مئات سيارات الاسعاف في الطريق المكان pic.twitter.com/Aaa8sJhhs4 — merdawe2020محمود مرداوي (@merdawe2020) May 16, 2021