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قتيلان وعشرات الجرحى الإسرائيليين في انهيار مدرجات كنيس قرب القدس (فيديو)

الكنيس اليهودي قبل انهيار المدرجات (مواقع التواصل)
الكنيس اليهودي قبل انهيار المدرجات (مواقع التواصل)
16/5/2021

أصيب عشرات الإسرائيليين خلال انهيار مدرجات كنيس قرب مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، وفق ما نقلت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية.

وقضى شخصان وأصيب 54 على الأقل جروح عشرة منهم بالغة، إثر انهيار مدرجات داخل كنيس في مستوطنة (غفعات زئيف) المجاورة للقدس المحتلة.

وكان مئات من المستوطنين تجمعوا لإحياء عيد الأسابيع (شافوعوت) اليهودي بهذا الكنيس عندما انهارت المدرجات تحت أقدامهم، وقال متحدث باسم أجهزة الإسعاف إن المنشأة كانت “قيد البناء”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار الكنيس، وقال بعض المغردين إن هذا الانهيار جاء نتيجة دعاء المظلومين.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 60 شخصا على الأقل أصيبوا في انهيار مدرج للمقاعد في كنيس مكتظ بمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 650 شخصا كانوا داخل الكنيس وقت الحادث وتجمعوا هناك بمناسبة بداية احتفالات عيد الأسابيع (شفوعوت).

وأظهرت لقطات بثتها قناة 12 التلفزيونية انهيار مدرج ضخم للمقاعد والحضور يسقطون فوق بعضهم.

وفي الأول من مايو/ أيار الجاري، قتل 45 إسرائيليا سحقا في جبل الجرمق في تدافع وقع في ممر ضيق خلال الاحتفال الديني السنوي عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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