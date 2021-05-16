صاحبة مقولة “100 مليون مصري لو عطسوا على إسرائيل بيطيروها”: نلمس تضامن الشعوب العربية معنا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة المقدسية سهاد عبد اللطيف وهي واحدة من أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالطرد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر المقطع مواجهة الناشطة لجنود الاحتلال بشجاعة قائلة إن قضية القدس ما زالت قائمة، مشيرة إلى تضامن العرب الواسع خصوصا من لبنان والأردن.

ثم تحدثت عن مصر والمصريين قائلة “بكرا بيجي من مصر 100 مليون لو عطسوا على إسرائيل بيطيروها”.

وفي حديث للجزيرة مباشر قالت سهاد إن هذه القوة التي تحدثت بها هي رد فعل طبيعي على ما يواجهونه يوميا من اعتداءات للاحتلال الذي يمارس يوميا كل وسائل العنف والضغط والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني في خطة ممنهجة لإبعادهم عن حي الشيخ جراح اليوم وعن بقية أحياء القدس مستقبلا.

وأضافت أن ما يجري الآن هو مجرد مقدمة للاستيلاء على المسجد الأقصى وهدمه وبناء الهيكل المزعوم، وهذه القوة التي يواجه بها الشعب الفلسطيني الاحتلال اليوم هي نتيجة لسنوات طويلة من الظلم والتهجير منذ 1948 وحتى الآن.

وتابعت “هذا ينعكس علينا قوة وإرادة وإيمان بأننا في يوم من الأيام سنحرر فلسطين”.

"بكرة بيجيكم 100 مليون مصري لو عطسوا على #إسرائيل بيطيروها".. فلسطينية من #حي_الشيخ_جراح في #القدس تستنصر بالمصريين على الاحتلال pic.twitter.com/0rmRJuh1nx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 14, 2021

وأردفت “مؤمنون أيضا بامتدادنا العربي في جميع الدول وبأن لهم دورا مهما للغاية في مساندتنا ومناصرتنا على تحرير فلسطين، ونلمس تضامن جميع الشعوب العربية من خلال مواقع التواصل ومناصرتهم لمقاومتنا في جميع أنحاء فلسطين”.

وأوضحت “منذ احتلال فلسطين والصهاينة يعملون على سلخ فلسطين عن بعدها العربي وتهويد القدس وفصل فلسطينيي الداخل عن القضية لكنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا، والقوة التي امتلكها اليوم موجودة عند كل فلسطيني وعربي”.

مواجهات مستمرة في الضفة

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب شهود عيان، وقعت المواجهات على حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي قرب مدينة جنين (شمال)، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الفلسطينيين.

كما اندلعت مواجهات مماثلة على مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية، وفي بلدة حوارة في نابلس (شمال)، وبلدتي رأس كركر، والنبي صالح غربي رام الله (وسط)، وبلدة إذنا بمحافظة الخليل (جنوب).

والسبت، أصيب 533 فلسطيني خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، حسب بيانات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الإثنين، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن عشرات الشهداء بينهم الكثير من الأطفال والنساء إضافة لمئات الجرحى.