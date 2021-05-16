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شاهد: هدف الحارس أليسون يقود ليفربول لفوز قاتل على وست بروميتش

أليسون بيكر سجل هدفا بالرأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (رويترز)
أليسون بيكر سجل هدفا بالرأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (رويترز)
16/5/2021

سجل الحارس أليسون بيكر هدفا بالرأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ليفربول لفوز ثمين 2-1 على مضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وهز أليسون الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية ليخطف النقاط الثلاث المهمة في مسعى ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

ويبقى ليفربول خامسا برصيد 63 نقطة من 36 مباراة متأخرا بنقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال. ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

وسجل المهاجم هال روبسون-كانو في أول مباراة يشارك فيها أساسيا بالدوري الممتاز منذ ثلاث سنوات ونصف ليضع وست بروميتش الذي هبط بالفعل من دوري الأضواء في المقدمة، لكن محمد صلاح أدرك التعادل للفريق الزائر ليتساوى مع هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص لزيادة الغلة لكن هدف أليسون القاتل هو الذي حسم الأمور لليفربول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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