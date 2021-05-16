شاهد: هدف الحارس أليسون يقود ليفربول لفوز قاتل على وست بروميتش

سجل الحارس أليسون بيكر هدفا بالرأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ليفربول لفوز ثمين 2-1 على مضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وهز أليسون الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية ليخطف النقاط الثلاث المهمة في مسعى ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

ويبقى ليفربول خامسا برصيد 63 نقطة من 36 مباراة متأخرا بنقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال. ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

😱😱😱 لقطة تاريخية… حارس مرمى ليفربول أليسون يسجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع (الدقيقة 94)، ويبقي على آمال ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا#ليفربول #الدوري_الإنكليزي #استوديو_الأحد pic.twitter.com/eVaIh8wp5B — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2021

وسجل المهاجم هال روبسون-كانو في أول مباراة يشارك فيها أساسيا بالدوري الممتاز منذ ثلاث سنوات ونصف ليضع وست بروميتش الذي هبط بالفعل من دوري الأضواء في المقدمة، لكن محمد صلاح أدرك التعادل للفريق الزائر ليتساوى مع هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص لزيادة الغلة لكن هدف أليسون القاتل هو الذي حسم الأمور لليفربول.