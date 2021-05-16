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“لا يزال في جعبتنا الكثير”.. سرايا القدس تكشف عن صاروخ متطور جديد وتتوعد إسرائيل (فيديو)

16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202103:04 PM (مكة المكرمة)

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ القاسم الذي دخل الخدمة مؤخرا خلال معركة (سيف القدس).

وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إنها استهدفت القوات العسكرية الإسرائيلية البرية المحتشدة شرق خانيونس بالصاروخ الجديد، مؤكدا أنه لا يزال في جعبة الحركة “المزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو”.

وأضاف موجها حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة جيشه “بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا”.

وكان صاروخ القاسم ضمن الحملة الصاروخية التي نفذتها سرايا القدس أمس السبت، التي شملت إطلاق 150 صاروخا على مناطق متفرقة في إسرائيل.

وتقول سرايا القدس إن صاروخ القاسم يمثل أحد صواريخها الجديدة والمتطورة التي تدخل الخدمة لأول مرة.

وقال أبو حمزة “شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب وجان يفنا ورمات جات وأسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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