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حرائق وسيارات مدمرة في عسقلان وأسدود بسبب سقوط صواريخ المقاومة من غزة (فيديو)

16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202109:02 PM (مكة المكرمة)

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، رشقات صاروخية جنوبي إسرائيل وذلك “ردا على المجازر” التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.

وأفادت القسام، في بيان، بأنها أطلقت رشقاتٍ صاروخيةً كبيرة على مناطق أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم وقاعدة التنصت 8200، جنوبي إسرائيل.

وأوضحت أن ذلك “رداً على المجزرة البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين في مدينة غزة، والاعتداء على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم”.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النار في بعض السيارات في عسقلان جراء سقوط صواريخ المقاومة بالإضافة إلى إلى إصابة عدة مبان إصابات مباشرة.

كما تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات مواقع التواصل آثار إطلاق صواريخ المقاومة على مدينة أسدود.

وفجر الأحد، قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، دون سابق إنذار، في المنطقة الواقعة في شارع الوحدة، بحي الرمال، غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 42 فلسطينيا وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين إلى 213، بينهم 192 في غزة، و21 في الضفة الغربية، إضافة 5588 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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