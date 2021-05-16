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“حبيبي يا بابا”.. أب فلسطيني يخر ساجدا عقب إنقاذ طفله من تحت الأنقاض (فيديو)

الأب خر ساجدا على الأرض بعد إنقاذ طفله (مواقع التواصل)
الأب خر ساجدا على الأرض بعد إنقاذ طفله (مواقع التواصل)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202108:04 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو أبا فلسطينيا يخر ساجدا، وذلك عقب عثور عناصر الدفاع المدني على طفله تحت أنقاض المنزل الذي قصفته مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مساء أمس السبت.

وظهر الأب في الفيديو وهو يبكي من الفرحة قائلا: “حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا الله يا الله”، ووجه حديثه لرجل الإنقاذ قائلا: “دير بالك عليه، دير بالك عليه”، وسط مباركات الموجودين في الشارع.

وارتفع عدد شهداء تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأحد، لعشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، غربي مدينة غزة، إلى 42، بينهم 10 أطفال و16 امرأة، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 50 أغلبهم أطفال ونساء.

وتواصل أطقم الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في المنطقة.

وفجر الأحد، دمرت طائرات الاحتلال عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، دون سابق إنذار، في شارع الوحدة بحي الرمال، غرب مدينة غزة.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا في ساعة مبكرة من فجر الأحد بعدوان غير مسبوق استهدف المنطقة من جانب طائرات حربية إسرائيلية ودمر الشوارع والمنازل.

رجل يحمل جثة طفل أثناء تواصل عمليات البحث والإنقاذ بسبب غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة (الأناضول)

بينما تحدث جيش الاحتلال عن أن طائراته أغارت على أكثر من 90 هدفا للمقاومة تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

والأحد، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة إلى 202 بينهم 181 في غزة و21 في الضفة الغربية إضافة 5588 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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