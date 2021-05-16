البث الحي
الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل تستهدف منزل السنوار.. الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)

15/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202103:15 AM (مكة المكرمة)

أفاد مصدر طبي فلسطيني في قطاع غزة، فجر الأحد، بسقوط شهيدين وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف الذي استهدف عدة مناطق بقطاع غزة.

وقال الطبيب محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في تصريحات صحفية، إن شهيدين و15 إصابة خطيرة، وصلت إلى المشفى.

وأضاف أن من بين المصابين 3 نساء و5 أطفال.

وقال شهود عيان إن طائرات إسرائيلية شنت بشكل متزامن عشرات الغارات العنيفة وغير المسبوقة على منازل وشوارع، في مناطق متعددة من قطاع غزة.

وقال شهود العيان إنهم فوجئوا بأصوات انفجارات هائلة، أحدثت اهتزازات كبيرة في المنازل، وتسببت بانهيار بعضها على ساكنيها.

وذكر الشهود أن العديد من المصابين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي تم تدميرها بفعل الغارات الإسرائيلية.

وذكروا أن الغارات استهدفت شوارع وبنى تحتية، وأصابت منازل، بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، ما تسبب في وقوع شهداء وإصابات.

وتركزت هذه الغارات في شارع الوحدة، غربي مدينة غزة، وفي منطقة جنوب غزة، وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في تصريح مقتضب، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مجدداً المدنيين العزل والأطفال والنساء.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر إن إسرائيل نفذت نحو 100 غارة على شمال قطاع غزة، واستهدفت منزل رئيس حركة حماس في خان يونس (جنوب غزة)، يحيى السنوار، كما استهدف القصف الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي ومنطقة تل الزعتر شمال القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، بشكل مباشر، وأنباء عن وجود شهداء، وفق مراسل الجزيرة مباشر.

 

وتحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل، نزحت عائلات كثيرة إلى مستشفى الشفاء نظرا لتدمير الغارات الإسرائيلية منازلهم في القصف الأخير.

وفي قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من منازل الفلسطينيين، كما جرت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وردًا على سلسلة الغارات الإسرائيلية، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية جديدة باتجاه منطقة النقب وبئر السبع وضواحيها.

ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على تراجع العمليات القتالية مع دخول يومها السابع مع إعلان الفلسطينيين إن ما لا يقل عن 145 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال، الإثنين الماضي، من بينهم 41 طفلا، وتقول إسرائيل إن عشرة سقطوا قتلى بينهم طفلان.

وشنت إسرائيل -منذ المواجهات الأخيرة، الإثنين الماضي- أكثر من ألف غارة جوية وباستخدام المدفعية على القطاع المكتظ بالسكان، وقالت إنها موجهة لحماس وجماعات مسلحة أخرى.

وشنت حماس الهجوم الصاروخي، الإثنين الماضي، بسبب توتر أثارته دعوى قضائية لطرد عدد من الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية لصالح مستوطنين إسرائيليين، وردا على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

نيويورك تايمز تكشف عن تصاعد التوتر داخل الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل.. إليك التفاصيل

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الخلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن النزاع في الشرق الأوسط انفجرت وخرجت إلى العلن بعد أن أصبح تيار اليسار وتيار النشطاء داخله ينظر إلى النزاع على أنه قضية تتعلق بالعنصرية.

15/5/2021
المزيد من الأخبار

الأهلي المصري يتجاوز صن داونز بهدفين ويقترب من نصف نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

الهدف الثاني للأهلي قبل دقيقة واحدة من النهاية بعدما استغل صلاح محسن خطأ من الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو (رويترز)

تضامنا مع القضية.. علم فلسطين يزين نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (فيديو)

حمزة تشودري لاعب نادي ليستر سيتي يرتدي علم فلسطين (مواقع التواصل)

شبكة الجزيرة الإعلامية: قصف إسرائيل لمكتبنا “همجية وجريمة حرب” وسنتخذ كل الإجراءات القانونية

الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج الجلاء في غزة (غيتي)

خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. هروب جماعي على أحد شواطئ تل أبيب (فيديو)

هروب جماعي بأحد شواطئ تل أبيب وذلك مع انطلاق صفارات الإنذار خوفًا من رشقة صاروخية للمقاومة الفلسطينية
الأكثر قراءة

تميم البرغوثي: تحرير فلسطين كلها ممكن والمقاومة تُحرج الاحتلال والمُطبعين معه (فيديو)

الأوضاع تفجرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات &#34;وحشية&#34; ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي &#34;الشيخ جراح&#34; (رويترز)

الناطق باسم حماس في القدس يرد على تهديد ضابط استخبارات إسرائيلي.. ماذا قال؟ (فيديو)

ضربات المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب (غيتي)

أبو عبيدة: وجهنا ضربات للاحتلال لم تجرؤ دول على توجيه عُشرها له (فيديو)

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام (الجزيرة مباشر)

بينهم حاصلة على أوسكار.. نجوم ومشاهير حول العالم يتضامنون مع الفلسطينيين

قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين (رويترز)