تضامنا مع القضية.. علم فلسطين يزين نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (فيديو)

رفع حمزة تشودري لاعب فريق ليستر سيتي علم فلسطين خلال احتفال فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وذلك بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية وحشية على الأراضي الفلسطينية.

وحرص كذلك زميله في الفريق ويسلي فوفانا على رفع العلم الفلسطيني داخل المستطيل الأخضر؛ لينضم اللاعبان إلى مجموعة كبيرة من نجوم الساحرة المستديرة الذين أعلنوا تضامنهم من الشعب الفلسطيني ومنهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز، والنجم بول بوجبا، لاعب نادى مانشستر يونايتد، ونجم نادي آرسنال محمد النني، ومحمد صلاح لاعب ليفربول وآخرين.

Leicester players Wesley Fofana and Hamza Choudhury flying the Palestine flag after their FA Cup win over Chelsea! #FreePalaestine #FACupFinal pic.twitter.com/rGDTCV7yV7

— The Left Wing Society 🇵🇸 (@LeftWingSociety) May 15, 2021