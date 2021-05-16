العالم يتضامن مع الفلسطينيين.. مظاهرات في عدة دول ضد العدوان الإسرائيلي (فيديو)

شهدت العديد من عواصم ومدن العالم، اليوم الأحد، مظاهرات وأنشطة تضامنية مع الفلسطينيين ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والانتهاكات الجارية في القدس المحتلة.

أوربا

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، مظاهرة بموكب شارك فيه مئات السيارات تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة الألمانية أن الموكب شارك فيه نحو 400 سيارة على متنها نحو 1000 شخص، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما خرج آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، في فرانكفورت والعاصمة الهولندية أمستردام ومدينة أكسفورد في إنجلترا، والعاصمة الفرنسية باريس.

تركيا

شهدت ولايتا إسطنبول وأدرنة التركيتان، مظاهرات شعبية تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية، بحسب وكالة الأناضول

وفي منطقة بيكوز بالجانب الآسيوي من إسطنبول، تم تنظيم موكب ضم مئات السيارات، حيث عبّر فيه المشاركون عن دعمهم لفلسطين وتنديدهم بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

باكستان

تظاهر عشرات آلاف الباكستانيين، الأحد، في أنحاء البلاد احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والقدس المحتلة.

وعمت مسيرات حاشدة أماكن متفرقة في باكستان، شملت العاصمة إسلام أباد، ومدن كراتشي، ولاهور الشمالية الشرقية، وبيشاور، وكويتا، وفيصل أباد، وحيدر أباد، ومدنا أخرى.

پاکستان کے شہر فیصل آباد میں فلسطین کی حمایت اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور مسجد اقصی کے بےحرمتی کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ، اسرائیلی بمباری روکنے اور فلسطینیوں کو حقوق دینے کا مطالبہ pic.twitter.com/PSJ10zZC3a — ترکی اردو (@TurkeyUrdu) May 16, 2021

وأصدر مجلس “ميلي ياكجهتي”، وهو تحالف سياسي- ديني، دعوة إلى الشعب الباكستاني للخروج في مظاهرات احتجاجية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وباكستان على سياراتهم، وأطلقوا هتافات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للشعب الفلسطيني.

لبنان

نفذ مئات اللبنانيين، الأحد، اعتصامات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في بلدات العباسية ومروحين (جنوب) القريبة من الحدود مع إسرائيل والمنية (شمال).

وردد المشاركون هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس، وتتضامن مع الفلسطينيين، بحضور عدد من المسؤولين.

وتشهد المنطقة الحدودية مع إسرائيل لليوم الثالث على التوالي تظاهرات غاضبة من قبل اللبنانيين، تضامنا مع الفلسطينيين واستنكارا للاعتداءات الإسرائيلية بحقهم.

ورغم اتخاذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مكثّفة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية للحدود، إلا أن المئات من هؤلاء الشباب تمكنوا من الوصول إلى السياج، وتسلقه، وتحطيم الكاميرات الإسرائيلية المثبتة عليه.

الأردن

تظاهر نحو ألفي شخص، الأحد، في عمان تضامنا مع الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة.

وشارك نحو 1500 شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط عمان بعد صلاة عصر الأحد، وهم يرفعون أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كتب عليها “يا أقصى كلنا فداك” و”القدس عنوان الصمود” و”القدس لنا” و”القدس عاصمة فلسطين الأبدية”.

كما شارك نحو 500 شخص في تظاهرة قرب مسجد الكالوتي الذي يبعد نحو 500 متر عن مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان وهم يرفعون أعلاما أردنية وفلسطينية منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفرقت قوات الأمن الأردنية مظاهرة خرجت للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاصمة عمان.

الولايات المتحدة وكندا

تظاهر الآلاف في مدن أمريكية وكندية تأييدا للفلسطينيين، السبت، داعين إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخرجت مسيرات التضامن مع الفلسطينيين في العيد من المدن الأمريكية والكندية بينها نيويورك وبوسطن ولوس أنغليس وواشنطن وديربورن وميشيغان وشيكاغو وهيوستن ومونتريال وأوتاوا.

وقفة في نيوجرسي بأمريكا نصرةً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.#GazaUnderAttack #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/nHnn1WrcPV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2021

وارتفع، الأحد، عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.