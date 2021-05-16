إصابة عدة جنود من شرطة الاحتلال في عملية دهس بحي الشيخ جراح (فيديو)

أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة عدد من عناصرها في هجوم بواسطة عملية دهس بسيارة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى إصابة 4 من عناصرها بجروح وإطلاق النار على قائد السيارة من قبل الضباط، مؤكدة “إغلاق حي الشيخ جراح”.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني قائد السيارة بعد تنفيذه عملية الدهس.

ووقع الهجوم عند مدخل الحي الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديدا بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وقالت مراسلة الجزيرة في القدس المحتلة إن 6 من جنود وأفراد شرطة الاحتلال على الأقل أصيبوا في عملية الدهس.

وشيع مئات الفلسطينيين، الأحد، جثامين 4 شهداء قضوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المتصاعدة في الضفة الغربية منذ أكثر من شه.

ففي بلدة ترقوميا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، جرى تشييع جثمان الشهيد وجدي الجعافرة (30 عاما)، الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الخليل، الليلة الماضية.

وفي المدينة نفسها شيع المئات جثمان الفتى محمد فريجات (15 عاما) بعدما استشهد، اليوم، متأثرا بجراح أصيب بها، الخميس، خلال مواجهات وسط المدينة.

في بلدة صيدا، شمالي مدينة طولكرم، شيع المئات جثمان الشهيد ياسين حمد (25 عاما)، الذي استشهد الليلة الماضية برصاصة في القلب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ببلدة زيتا.

وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس، شيع المئات جثمان الشهيد طارق صنوبر بعدما فارق الحياة، اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة قبل أيام.

والأحد، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين إلى 202، بينهم 181 في غزة، و21 في الضفة الغربية، إضافة 5588 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ الإثنين، ازداد الوضع توترا بشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.