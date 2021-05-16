طلب إسرائيلي من “فيسبوك” و “تيك توك” بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة.. ما هو؟

طالب وزير العدل الإسرائيلي بيني غانتس، والذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، موقعي فيسبوك وتيك توك بحذف ما قال إنه “محتوى يحرض على العنف أو يشجع على الإرهاب وينشر معلومات مضللة”.

وأكد غانتس في لقاء مع المديرين التنفيذيين للموقعين ضرورة الرد بسرعة على شكاوى المكتب الحكومي لشؤون الانترنت.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات ستمنع ما قال إنه عنف تقوم به عناصر متطرفة بالتحريض عمدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بإسرائيل.

وأضاف مخاطبا مسؤولي المواقع أن بلاده “تمر بحالة طوارئ اجتماعية وتنتظر منكم المساعدة”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسؤولين تعهدوا بالتعاون وسرعة التصرف بفعالية لمنع التحريض عبر مواقعهم.

واشتكى ناشطون فلسطينيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي من تقييد المواقع لحساباتهم بسبب مشاركتهم المواد المناصرة للقضية الفلسطينية أو نشر فيديوهات أو وسوم أو بث مباشر يندرج تحت هذا الإطار.

كما أعلنت شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية عن حذف تطبيق التيك توك لحسابها على منصته.

وسبق أن حذف تطبيق “تيك توك” حساب الشبكة قبل عدة أشهر إثر نشرها المتكرر مقاطع فيديو تتناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ودخل التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة يومه السابع، الأحد، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت أن إجمالي عدد الضحايا خلال 6 أيام من العدوان في غزة بلغ 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا و23 سيدة، إضافة إلى 1100 إصابة.

واستشهد فلسطيني، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ ليرتفع إجمالي الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 17 منذ الإثنين الماضي.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.