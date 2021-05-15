البث الحي
الأخبار|قطاع غزة

يضم مقر “الجزيرة” ومكاتب إعلامية عالمية.. الاحتلال يقصف برج الجلاء في غزة (فيديو)

لحظة استهداف برج الجلاء في غزة الذي يضم مكتب الجزيرة وقنوات عالمية أخرى (مواقع التواصل)
لحظة استهداف برج الجلاء في غزة الذي يضم مكتب الجزيرة وقنوات عالمية أخرى (مواقع التواصل)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202103:44 PM (مكة المكرمة)

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء في قطاع غزة الذي يضم مكتب قناة الجزيرة ومكاتب صحفية عالمية أخرى، بينما أمطرت المقاومة تل أبيب وضواحيها بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ وشهداء مواجهات الضفة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه إنذارًا بقصف بناية في غزة يوجد بها مكاتب صحفية عالمية بينها قناة الجزيرة وأمهل قاطنيها ساعة واحدة لإخلائها. يأتي ذلك بينما كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة ما أوقع شهداء جدد.

وقالت كتائب عز الدين القسام إنها قصفت اليوم تل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ غرب غزة، وقال الإسعاف الإسرائيلي إن شخصا واحدا قتل جراء قصف صاروخي شرقي تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 30 صاروخا استهدف تل أبيب وضواحيها الجنوبية والشرقية والشمالية، كما استهدفت الرشقات أيضًا مدينة أسدود. وقال جيش الاحتلال إنه استهدف 20 منصة صاروخية في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حريق جراء سقوط صاروخ من غزة على مدينة غفعات شموئيل وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 10 (8 أطفال وسيدتين) وانتشالهم من منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في حين لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إزالة الركام للبحث عن مزيد من المفقودين.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنزل المكون من 3 طوابق من دون سابق إنذار بصواريخ عدة وسوّته بالأرض على رؤوس ساكنيه، ولم ينج من الجزرة سوى طفل رضيع.

كذلك قصف الاحتلال منطقة تل قلبيو شمالي القطاع بـ 30 صاروخا متتابعين قبيل الفجر ما تسبب في استشهاد 3 وتدمير مسجد بالكامل والمنازل المحيطة به، وأيضًا لم يسبق القصف أي تحذير للسكان.

وردًا على مجزرة المخيم واغتيال قيادات بالمقاومة، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت مدينتي بئر السبع وأسدود برشقات صاروخية انتقامًا لشهداء المخيم ومواجهات الضفة التي راح ضحيتها 11 شهيدًا.

وقالت أيضًا أن ألوية الناصر صلاح الدين قصفت موقع كيسوفيم العسكري ومستوطنة نيريم المحتلة وتجمعا لآليات العدو شرق صوفا، كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها أطلقت ضربات مركزة بعشرات الصواريخ باتجاه مدينة سديروت.

وقالت كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية إنها استهدفت موقع ناحل عوز العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت موقع فجة العسكري شرقي محافظة الوسطى برشقة صاروخية.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة أنها تقوم وبوجه عاجل بتحويل المدارس المجهزة لديها لتكون ملاجئ للفلسطينيين الذين توجهوا إليها بحثًا عن مأوى وملاذ آمن، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي هدم بيوتهم.

ومنذ بدء العدوان على القطاع، استشهد 139 فلسطينيا بينهم 39 طفلا و22 سيدة، إضافة إلى أكثر من ألف جريح.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

تشييع شهداء مجزرة مخيم الشاطئ في غزة.. ووالد الناجي الوحيد يسجد لله شكرا (فيديو)

شيّع أهالي غزة، اليوم السبت، جثامين شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجرا في حق عائلتي أبو حطب والحديدي في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وراح ضحيتها عشرة شهداء جميعهم من الأطفال والنساء.

15/5/2021
المزيد من الأخبار

تميم البرغوثي: تحرير فلسطين كلها ممكن والمقاومة تُحرج الاحتلال والمُطبعين معه (فيديو)

الأوضاع تفجرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات &#34;وحشية&#34; ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي &#34;الشيخ جراح&#34; (رويترز)

بالأسماء.. وحشية الاحتلال الإسرائيلي تفترس 40 طفلا في غزة (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 40 طفلا فلسطينيا في غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطاع غزة (غيتي)

رشقات صواريخ المقاومة تمنع طيران الإمارات من الوصول لإسرائيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران تهبط عند وصولها من الإمارات في مطار بن غوريون الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب (غيتي - أرشيفية)

تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.. الآلاف يخرجون في مسيرات حول العالم (فيديو)

مظاهرة تضامن مع غزة تندد بالعدوان الإسرائيلي- بروكسل 15مايو (رويترز)
الأكثر قراءة

أبو عبيدة: وجهنا ضربات للاحتلال لم تجرؤ دول على توجيه عُشرها له (فيديو)

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام (الجزيرة مباشر)

بعد أن قتل الاحتلال أبنائها الثلاثة.. “خنساء فلسطين” للجزيرة مباشر: ربوا أولادكم على الشهادة (فيديو)

(الجزيرة)

رجل الإطفاء الذي فقد ابنته وأحفاده الثلاثة: لهذه الأسباب يقتل الاحتلال الأطفال (فيديو)

حسن العطار رجل الإطفاء الفلسطيني الذب فقد ابنته وأحفاده الثلاثة في قصف على غزة (مواقع التواصل)
مقالات

عيد القدس المبارك

(الجزيرة)