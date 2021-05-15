يضم مقر “الجزيرة” ومكاتب إعلامية عالمية.. الاحتلال يقصف برج الجلاء في غزة (فيديو)

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء في قطاع غزة الذي يضم مكتب قناة الجزيرة ومكاتب صحفية عالمية أخرى، بينما أمطرت المقاومة تل أبيب وضواحيها بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ وشهداء مواجهات الضفة.

مشهد تدمير برج الجلاء غرب مدينة #غزة، بواسطة الطائرات الحربية قبل قليل. برج بهذه الضخامة يصبح رمادا في ثواني معدودة. اجرام.

pic.twitter.com/OjK5FapqhP — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 15, 2021

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه إنذارًا بقصف بناية في غزة يوجد بها مكاتب صحفية عالمية بينها قناة الجزيرة وأمهل قاطنيها ساعة واحدة لإخلائها. يأتي ذلك بينما كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة ما أوقع شهداء جدد.

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف برج الجلاء وسط مدينة غزّة pic.twitter.com/sEcSyHKsKT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2021

وقالت كتائب عز الدين القسام إنها قصفت اليوم تل أبيب بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة مخيم الشاطئ غرب غزة، وقال الإسعاف الإسرائيلي إن شخصا واحدا قتل جراء قصف صاروخي شرقي تل أبيب.

רמת גן.

פגיעה ישירה ברכב. رشقة صاروخية على منطقة وسط #إسرائيل 🇮🇱

مدينة رمات غان. pic.twitter.com/AuZdntTNM1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 15, 2021

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 30 صاروخا استهدف تل أبيب وضواحيها الجنوبية والشرقية والشمالية، كما استهدفت الرشقات أيضًا مدينة أسدود. وقال جيش الاحتلال إنه استهدف 20 منصة صاروخية في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حريق جراء سقوط صاروخ من غزة على مدينة غفعات شموئيل وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 10 (8 أطفال وسيدتين) وانتشالهم من منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في حين لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إزالة الركام للبحث عن مزيد من المفقودين.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنزل المكون من 3 طوابق من دون سابق إنذار بصواريخ عدة وسوّته بالأرض على رؤوس ساكنيه، ولم ينج من الجزرة سوى طفل رضيع.

كذلك قصف الاحتلال منطقة تل قلبيو شمالي القطاع بـ 30 صاروخا متتابعين قبيل الفجر ما تسبب في استشهاد 3 وتدمير مسجد بالكامل والمنازل المحيطة به، وأيضًا لم يسبق القصف أي تحذير للسكان.

وردًا على مجزرة المخيم واغتيال قيادات بالمقاومة، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت مدينتي بئر السبع وأسدود برشقات صاروخية انتقامًا لشهداء المخيم ومواجهات الضفة التي راح ضحيتها 11 شهيدًا.

وقالت أيضًا أن ألوية الناصر صلاح الدين قصفت موقع كيسوفيم العسكري ومستوطنة نيريم المحتلة وتجمعا لآليات العدو شرق صوفا، كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها أطلقت ضربات مركزة بعشرات الصواريخ باتجاه مدينة سديروت.

وقالت كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية إنها استهدفت موقع ناحل عوز العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت موقع فجة العسكري شرقي محافظة الوسطى برشقة صاروخية.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة أنها تقوم وبوجه عاجل بتحويل المدارس المجهزة لديها لتكون ملاجئ للفلسطينيين الذين توجهوا إليها بحثًا عن مأوى وملاذ آمن، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي هدم بيوتهم.

ومنذ بدء العدوان على القطاع، استشهد 139 فلسطينيا بينهم 39 طفلا و22 سيدة، إضافة إلى أكثر من ألف جريح.