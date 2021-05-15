لحظات مفجعة.. فوجئ باستشهاد شقيقيه أثناء توثيقه القصف الإسرائيلي على غزة (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناشط فلسطيني ينعى فيه اثنين من أشقائه استشهدا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويظهر المقطع الناشط وهو يبكي ويروي كيف أنه فوجئ أثناء تصويره الإصابات والشهداء بوصول اثنين من أشقائه شهيدين جراء قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وخلال توثيقه لضحايا الغارات الإسرائيلية بالمستشفى الإندونيسي شمالي غزة فوجئ محمد المنسي بجثماني أحمد ويوسف ضمن ضحايا القصف الإسرائيلي على محيط منزلهم في منطقة تلة قليبو شمال غزة.

وطلب الناشط من مشاهديه ومتابعيه الدعاء لشقيقيه أحمد ويوسف بالرحمة.

يا الله..

زميلنا الصحفي محمد المنسي كان قبل قليل يصور في المستشفى الأندونيسي وينقل صورة الأوضاع فكانت الصدمة بأن الشهداء الذين وصلوا من القصف شمال #غزة هم أشقاءه..#غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/yLMyU7rwDc — محمد المدهون (@mohamed_mdn) May 14, 2021

غارات عنيفة

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عددًا من المواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن تدمير مسجد بالكامل، ودمار واسع في عدد من المباني والممتلكات ما بين منطقتي تلة قليبو ومحيط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الاثنين، عن استشهاد 139 فلسطينياً، بينهم 39 طفلا و22 امرأة، وإصابة 950 بجروح.

ومنذ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.