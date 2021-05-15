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رجل الإطفاء الذي فقد ابنته وأحفاده الثلاثة: لهذه الأسباب يقتل الاحتلال الأطفال (فيديو)

حسن العطار رجل الإطفاء الفلسطيني الذب فقد ابنته وأحفاده الثلاثة في قصف على غزة (مواقع التواصل)
حسن العطار رجل الإطفاء الفلسطيني الذب فقد ابنته وأحفاده الثلاثة في قصف على غزة (مواقع التواصل)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202107:45 PM (مكة المكرمة)

قال رجل الإطفاء الذي فقد ابنته وأحفاده الثلاثة بغارة إسرائيلية على غزة، في مداخلة على الجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال والمدنيين، وتحداها أن تواجه شباب كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي رد على سؤال كيف قابل الخبر وهو في عمله، قال العطار إن ما شاهده بعد أن وصله الخبر وذهب إلى المنزل شيء لا يصدقه العقل، بسبب المشاهد القاسية.

وأكد أن الأمر كان صعبًا جدًا عليه، لكنه استمسك بالصبر وقال إن عمله كرجل إطفاء وإغاثة يحتم عليه رؤية مشاهد قاسية.

وحول ادعاءات الاحتلال بأنه لا يقصف إلا الأهداف العسكرية، العطار قال إن الإسرائيليين لا يحاربون العسكريين بل يقتلون المدنيين وأنهم فقط يقصفون المدنيين ومنازل المدنيين.

وفي رد على سؤال حول ما يريده العدو من كسر إرادة الشعب الفلسطيني في اعتدائه على المدنيين وقتل النساء والأطفال والشيوخ، قال إن ذلك لن يكسر إرادة الشعب بل يزيده تمسكا بحقوقه وخاصة مقدساته.

وأكد العطار أن المقدسات والقدس بالنسبة للفلسطينيين هي الخط الأول وأن المساس بها أمر لا يمكن السكوت عليه.

وقال العطار إن قوات الاحتلال تهاجم المدنيين وتقتلهم، وتحداهم أن يواجهوا شباب كتائب القسام، مشيرًا إلى أنهم يريدون قتل الأطفال لجعلهم نقطة ضعف لكتائب القسام.

وقال العطار إن آخر مرة شاهد فيها ابنته وأولادها كان يوم العيد عندما ذهب لمعايدتها حتى أتاه الخبر بانهيار المنزل عليهم.

وداع الابنة والأحفاد

كان رجل الإطفاء الفلسطيني حسن العطار قد ودّع أثناء قيامه بواجبه، فجر الجمعة ابنته وأطفالها بعد انتشال جثامينهم من تحت منزلهم الذي دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وفي مجزرة جديدة، أودى قصف إسرائيلي أمس الجمعة بحياة الفلسطينية لمياء العطار (27 عامًا) وأطفالها محمد زين (5 شهور) وإسلام (5 سنوات) وأميرة (6 سنوات).

وفي لحظة غير متوقعة، انهار منزل محمد هاشم العطار شمالي قطاع غزة، على رؤوس أطفاله وزوجته، بعد أن ضربت المقاتلات الإسرائيلية محيط البيت بخمس غارات.

وهذه الضربات كانت امتدادًا لسلسة غارات هي الأعنف، منذ بدية التصعيد في الأراضي الفلسطينية، الذي بدأه الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين ضد قطاع غزة.

وليل الخميس-الجمعة، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية تلك الغارات، محوّلة منطقة شمال قطاع غزة، إلى كتلة من اللهب الناري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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