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تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.. الآلاف يخرجون في مسيرات حول العالم (فيديو)

مظاهرة تضامن مع غزة تندد بالعدوان الإسرائيلي- بروكسل 15مايو (رويترز)
مظاهرة تضامن مع غزة تندد بالعدوان الإسرائيلي- بروكسل 15مايو (رويترز)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202107:50 PM (مكة المكرمة)

تظاهر الآلاف من مواطني دول أوربية وآسيوية وإسلامية وعربية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتواصلت المسيرات حول العالم للتضامن مع غزة وتنديدًا بالغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتقتل الأطفال والنساء وتهدم البنى التحتية فيها.

 

وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية والمئات في ملبورن، اليوم السبت، احتجاجا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل التصعيد المستمر منذ أيام.

وفي سيدني، اجتمع محتجون عند مبنى البلدية لبدء مسيرة في الشوارع مرددين هتافات “الحرية لفلسطين” و”الحرية لغزة”.

وقالت محتجة في سيدني تُدعى ولاء أبو عيد “أرى انتفاضة… أرى أناسا لن يلتزموا الصمت بعد الآن.. أناسا ضاقوا ذرعا، أناسا يردون على القمع والعنف بالدفاع عن أنفسهم”.

وفي ملبورن، اجتمع المحتجون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا وساروا باتجاه مبنى البرلمان وحمل الكثيرون منهم لافتات عليها عبارة “الحرية لفلسطين”.

وشهدت العاصمة الالمانية برلين مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي، ولوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا “الحرية لفلسطين” و”أوقفوا القتل.. أوقفوا الحرب”.

وشهدت نيويورك، وقفة احتجاجية رفضًا لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وللغارات التي يشنها جيشها على قطاع غزة، وطالب المتظاهرون الأمريكيون إدارة الرئيس، جو بايدن، بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وفي بنغلاديش تظاهر الآلاف، أمس الجمعة، في العاصمة داكا تنديدا واحتجاجا على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والتي أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وخرج ناشطون من مختلف الأحزاب السياسية، إلى شوارع المدينة للتنديد بالهجمات بعد انتهاء المصلين من أداء صلاة عيد الفطر في مسجد بيت المكرم الوطني.

وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا علم فلسطين تعبيرا عن التأييد، المجتمع الدولي بمقاطعة “دولة الاحتلال لشنها اعتداءات إرهابية على المسلمين”.

وقف العنف الإسرائيلي

من ناحية أخرى دعت ماليزيا وإندونيسيا مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى التدخل ووقف الضربات الإسرائيلية على غزة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إنه اتفق مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال اتصال هاتفي على ضرورة وقف تصرفات إسرائيل “المشينة” على الفور.

وقال محيي الدين في خطاب بثه التلفزيون “توافقت وجهات نظرنا في أنه يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التحرك سريعا لوقف كل أشكال العنف التي ترتكبها إسرائيل وإنقاذ أرواح الفلسطينيين”.

وأضاف “لم يصدر مجلس الأمن الدولي حتى اليوم أي بيان حول الوضع الراهن في فلسطين بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وماليزيا من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية منذ أمد بعيد وتؤيد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وقال دبلوماسيون قبل أيام إن مجلس الأمن سيناقش علنا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يوم الأحد، وأوضحوا أن المجلس المؤلف من 15 عضوا عقد اجتماعا غير معلن الأسبوع الماضي لبحث الوضع لكنه لم يتمكن من اتفاق على بيان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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