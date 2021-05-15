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الأخبار|قطاع غزة

بعد قصفه.. أسرة أحد مالكي برج الجوهرة في غزة يقف مبتسما متحديا الاحتلال

الزعيم مع عائلته أمام برج الجوهرة (فيسبوك)
الزعيم مع عائلته أمام برج الجوهرة (فيسبوك)
14/5/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد ملاك برج الجوهرة في غزة، والذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يبتسم مع أفراد من عائلته أمام البرج وهم بملابس العيد.

ونشر أحمد الزعيم، ابن أحد ملاك الخمسة للبرج وأحد سكانه، صورة على فيسبوك وهم يقفون أمام البرج وهم يرتدون ملابس العيد الجديدة ويبتسمون.

ووجه أحمد التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا بالسلامة للجميع من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب أحمد على فيسبوك بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للبرج أنه سيقوم بشراء ملابس جديدة لأطفاله احتفالا بالعيد بعد أن دمر القصف مسكنهم في البرج.

وفي السياق، قال محمد جعرور أحد ملاك البرج إن الآلاف كانوا يستفيدون من البرج، الذي كان يضم مكاتب إدارية ومطاعم بخلاف السكان.

ونشرت ريم جعرور، إحدى بناته، مقطعا مصورا لوالدها وهو يقف أمام البرج ويتحدث عن قصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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