بعد قصفه.. أسرة أحد مالكي برج الجوهرة في غزة يقف مبتسما متحديا الاحتلال

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد ملاك برج الجوهرة في غزة، والذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يبتسم مع أفراد من عائلته أمام البرج وهم بملابس العيد.

مالك برج الجوهرة الذي دمره الاحتلال برج الجوهرة فدا للقدس وللشيخ جراح ولأهلنا في كل مكان لن نركع pic.twitter.com/vosSdssVhS — أم أحمد،🇵🇸 (@xvVXJtxGVZkODhn) May 14, 2021

مالك برج الجوهرة وأولاده بعد قصفه فقط ينتصرون عندما يكسرونا دون ذلك فلا ✌️✌️ pic.twitter.com/r20uSyi6z1 — 🏃عــــــــ💚ــــــــابر 🏃 (@allahakpar76) May 14, 2021

هذا الشعب لا ينتهي ولا يبخل ولا يتراجع، موعدنا النصر

هذا صاحب برج الجوهرة pic.twitter.com/cXRkJrHaai — 𓂆 هيثم (@FaidyHaitham) May 12, 2021

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لله دره ❤✌🇵🇸

مالك برج الجوهرة في غزَّة أحمد الزعيم، يقف أمام برجه المدمر هو وأبناءه ويبتسم ويقول: "برج الجوهرة فداءً للقدس، وللشيخ جراح، ولإخوننا في الداخل الفلسطيني".#GazaUnderAttack pic.twitter.com/ms8sBCB1n5 — عبد الرحمن علوان 🇵🇸𓂆 (@abed_olwan) May 14, 2021

ونشر أحمد الزعيم، ابن أحد ملاك الخمسة للبرج وأحد سكانه، صورة على فيسبوك وهم يقفون أمام البرج وهم يرتدون ملابس العيد الجديدة ويبتسمون.

ووجه أحمد التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا بالسلامة للجميع من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب أحمد على فيسبوك بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للبرج أنه سيقوم بشراء ملابس جديدة لأطفاله احتفالا بالعيد بعد أن دمر القصف مسكنهم في البرج.

وفي السياق، قال محمد جعرور أحد ملاك البرج إن الآلاف كانوا يستفيدون من البرج، الذي كان يضم مكاتب إدارية ومطاعم بخلاف السكان.

ونشرت ريم جعرور، إحدى بناته، مقطعا مصورا لوالدها وهو يقف أمام البرج ويتحدث عن قصفه.