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شبكة الجزيرة الإعلامية: قصف إسرائيل لمكتبنا “همجية وجريمة حرب” وسنتخذ كل الإجراءات القانونية

الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج الجلاء في غزة (غيتي)
الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج الجلاء في غزة (غيتي)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202109:47 PM (مكة المكرمة)

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إن قصف إسرائيل لبرج الجلاء الذي يضم مكاتبها في غزة، اليوم السبت، جريمة حرب وتصرف همجي، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الحكومة الإسرائيلية المسؤولة عن هذا الاستهداف ونتائجه.

وأدانت الشبكة في بيان تدمير برج الجلاء بأشد عبارات الاستهجان وقالت إنه “استهداف واضح لسلامة صحفييها ومحاولة مدانة لمنعهم من أداء عملهم”.

ونقل البيان عن الدكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية قوله “إن تدمير مكاتب الجزيرة وغيرها من المؤسسات الإعلامية في برج الجلاء بغزة يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ويعتبر جريمة حرب”.

وطالب سواق “بتحرك دولي فوري لمحاسبة إسرائيل وتحميلها مسؤولية الاستهداف المتعمد للصحفيين والمؤسسات الإعلامية”، مؤكدا أن “هدف هذه الجريمة هو إخراس الإعلام المهني الحر وإخفاء حقيقة ما يتعرض له أهل غزة من قتل وتدمير ووحشية”.

ودعا سواق “جميع المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى إدانة هذا القصف الوحشي، والوقوف مع الجزيرة وغيرها من المؤسسات الإعلامية المتضررة ضد هذا الاستهداف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يعلم أن هذه المؤسسات تستخدم المبنى مقرا لها منذ سنوات، ولا تقوم بأي أنشطة أخرى تتنافى والعمل الإعلامي وأخلاقه المهنية”.

وأكدت شبكة الجزيرة في البيان أنها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الحكومة الإسرائيلية، وتحملها المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف ونتائجه”.

ودعت الجزيرة “المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الفعل الإجرامي المشين، وتطالب بتحرك دولي فوري لمحاسبة إسرائيل على استهدافها المتعمد للصحفيين ووسائل الإعلام”.

وأوضح البيان ان “القوات الإسرائيلية لم تمهل سكان برج الجلاء إلا وقتا قصيرا جدا لإخلاء المكان قبل قصفه”.

ووعدت الجزيرة “مشاهديها بمواصلة التغطية، وكشف ما يجري في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل مهما تواصلت محاولات التعتيم”.

وقال البيان “إن تدمير المبنى الذي يضم مؤسسات إعلامية هدفه إسكات الإعلاميين، إلا أن قتل الشهود لا يخفي الحقيقة”.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق السبت، برج الجلاء في قطاع غزة والذي يضم مكتب قناة الجزيرة ومكاتب صحفية عالمية أخرى بينها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأعربت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن شعورها بالصدمة، وقال جاري بروت رئيس الوكالة في بيان إن “هذا تطور مقلق بشكل لا يصدق. لقد تجنبنا خسارة فادحة في الأرواح بصعوبة”.
وذكر بروت أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بأن مكتب الوكالة يقع في المبنى، مشيرا إلى أنه “يشعر بالصدمة والفزع”.

وقال إن الوكالة تسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية وتعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد”.

وأضاف بروت أن العالم “لن يعرف الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم”.

وعقب قصف البرج، طالب البيت الأبيض إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين باعتبارها “مسؤولية قصوى”.

وكتبت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض على تويتر “لقد أبلغنا الإسرائيليين مباشرة بأن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة هو مسؤولية قصوى”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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