بعد أن قتل الاحتلال أبنائها الثلاثة.. “خنساء فلسطين” للجزيرة مباشر: ربوا أولادكم على الشهادة (فيديو)

قالت السيدة أم أحمد العابد الملقبة بخنساء فلسطين إنها فخورة بأبنائها الثلاثة الذين استشهدوا مطالبة كل أم بأن تربي أولادها على طلب الشهادة.

وأضافت أن كل شيء مثل الأبناء والبيوت يمكن تعويضها لكن المسجد الأقصى لا يعوض ولابد من تحريره مهما كان.

وأشارت أم أحمد إلى أن فلسطين هي أرض رباط ولابد على كل أم أن تربي أولادها تربية إسلامية منذ الصغر.

وقالت إنها شعرت بقرب استشهاد مصطفى خلال الأيام الماضية.

وودعت خنساء فلسطين ابنها الثالث مصطفى، أمس الخميس، الذي استشهد خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستشهد محمود وخالد ابني أم أحمد عامي 2003 و2009 على الترتيب.

ما أكثر خنساوات فلسطين.

أم أحمد العابد؛ واحدة منهن.

اليوم ودّعت نجلها الثالث مصطفى، فيما استشهد الثاني (خالد) اثناء التصدي لعدوان ٢٠٠٩.

أما نجلها الاستشهادي (محمود)، فقد سبقهما في العام 2003.

لسان حالها؛ كما الخنساء الأولى: الله إني أحتسبهم عندك وأدعوك أن تجمعني بهم في الجنّة. pic.twitter.com/7XmLXpA7Oo — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) May 13, 2021

الخالة العظيمة أم أحمد العابد

في وداع ابنها الحبيب مصطفى..

زادك الله ثباتاً ورضى خنساء فلسطين

ورحم الله الحبيب أبو خالد… pic.twitter.com/B6y7gO6gT5 — أحمد عبد العزيز الرنتيسي (@arantisi91183) May 13, 2021

واحتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقوة وثبات أم أحمد وهي تودع ابنها الثالث مصطفى، وأشادوا بتماسكها.

#الخنساء الصابرة #أم_أحمد_العابد

هذه الأم كانت جهزت ابنها محمود لعملية استشهادية عام 2002 ودعته واحتضنته، أما ابنها الثاني فكان خالد تلقت خبر استشهاده في عدوان 2009.

واليوم هذه الصورة لوداع ابنها مصطفى الشهيد الثالث.. #سيف_القدس #غزة_العزة pic.twitter.com/3RWoI51ZaV — محمد عمر حامد (@mhamed84) May 13, 2021

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى 126 شهيدا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 950 إصابة. وفق أحدث إحصاءاتها.

كما انتفضت الضفة الغربية نصرة لغزة والقدس، وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 11 بعد استشهاد فلسطيني في طولكرم وإصابة مئات آخرين، اليوم، في صدامات عنيفة متواصلة بالضفة الغربية بين محتجين خرجوا نصرة للقدس المحتلة وغزة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدت قوات الاحتلال على متظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس.