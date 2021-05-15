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بعد أن قتل الاحتلال أبنائها الثلاثة.. “خنساء فلسطين” للجزيرة مباشر: ربوا أولادكم على الشهادة (فيديو)

14/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202112:36 AM (مكة المكرمة)

قالت السيدة أم أحمد العابد الملقبة بخنساء فلسطين إنها فخورة بأبنائها الثلاثة الذين استشهدوا مطالبة كل أم بأن تربي أولادها على طلب الشهادة.

وأضافت أن كل شيء مثل الأبناء والبيوت يمكن تعويضها لكن المسجد الأقصى لا يعوض ولابد من تحريره مهما كان.

وأشارت أم أحمد إلى أن فلسطين هي أرض رباط ولابد على كل أم أن تربي أولادها تربية إسلامية منذ الصغر.

وقالت إنها شعرت بقرب استشهاد مصطفى خلال الأيام الماضية.

وودعت خنساء فلسطين ابنها الثالث مصطفى، أمس الخميس، الذي استشهد خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستشهد محمود وخالد ابني أم أحمد عامي 2003 و2009 على الترتيب.

واحتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقوة وثبات أم أحمد وهي تودع ابنها الثالث مصطفى، وأشادوا بتماسكها.

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى 126 شهيدا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 950 إصابة. وفق أحدث إحصاءاتها.

كما انتفضت الضفة الغربية نصرة لغزة والقدس، وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 11 بعد استشهاد فلسطيني في طولكرم وإصابة مئات آخرين، اليوم، في صدامات عنيفة متواصلة بالضفة الغربية بين محتجين خرجوا نصرة للقدس المحتلة وغزة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدت قوات الاحتلال على متظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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