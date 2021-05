العالم يتضامن مع غزة.. وقفات ومظاهرات حاشدة بالأردن واليابان وأمريكا وأوربا (فيديو)

تواصل الحراك الشعبي في مختلف دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي، حيث نُظمت مظاهرات التضامن بالعديد من الدول هتفت لفلسطين ودعت لنصرتها والوقوف معها في وجه العدوان.

ونظم مئات الفلسطينيين وقفة تضامن مع قطاع غزة في المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة اليوم الجمعة، وتجمعوا في باحات المسجد مرددين هتافات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”الله أكبر” موجهين التحية لكتائب القسام.

وفي الأردن بدأت أعداد كبيرة من الأردنيين، اليوم الجمعة، التوجه إلى حدود بلادهم مع فلسطين، للمشاركة في فعالية دعا إليها ناشطون، لدعم صمود أشقائهم في الأراضي المحتلة.

وأشار عدد من منظمي الفعالية، بأنه من المنتظر أن تنتظم الوقفة بعد ظهر الجمعة، أمام صرح شهداء الكرامة في منطقة الأغوار الجنوبية.

وردد المشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسماح لهم بنصرة إخوانهم الفلسطينيين، وأخرى تدعو لتوحيد الصف والوقوف خلف المقاومة وأنهم والفلسطينيين شعب واحد وليس شعبين.

ويشهد الأردن منذ ما يزيد عن أسبوع فعاليات داعمة لفلسطين، يطالب فيها المشاركون حكومة بلادهم باتخاذ موقف قوي إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة.

وفي مدينة تعز باليمن خرجت مظاهرة نصرة للأقصى وغزة، حمل فيها المشاركون صور الأقصى ولافتات وهتفوا بحياة فلسطين ونددوا بما يقوم به الاحتلال من عدوان.

وفي مدينة “الباب” السورية شرقي حلب خرجت مظاهرة تضامن لنصرة للأقصى ورافضة للانتخابات في سوريا، حمل فيها المتظاهرون اللافتات ورددوا الهتافات.

وفي الولايات المتحدة تجمع حشد من المتظاهرين، أمام مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

واحتفل المسلمون في باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية بعيد الفطر يوم الخميس، واضعين الكمامات وأدوا صلاة العيد في ساحة مفتوحة، بينما ألقى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة بظلاله على احتفالات هذا العام.

وقال زاهر بركاوي “نحتفل بهذا العيد بقلوب يملؤها الحزن بسبب معاناة إخوتنا وأخواتنا في فلسطين”.

وحث إمام المسجد -محمد قطناني- إسرائيل على “وضع حد لكل هذا العناء والقهر الذي يعانيه أهلنا في فلسطين” وقال”من المهم ألا يعيش الناس في حروب، تحت وطأة المعاناة والقهر والاحتلال”.

وفي جنوب أفريقيا خرجت مجموعة من مواطني جنوب أفريقيا يحملون لافتات خلال مظاهرة احتجاجية على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى وقطاع غزة.

وفي اليابان خرجت مظاهرة في العاصمة طوكيو نظمتها الجالية العربية والإسلامية، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة واحتجاجاً على انتهاك حرمة المسجد الأقصى وتهجير الفلسطينيين من القدس.

وفي أوربا خرجت مظاهرات تضامن في العديد من المدن، وخرجت في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة مظاهرة تضامنا مع غزة وضد العدوان عليها.

ونظمت جمعيات في الدنمارك مظاهرة حاشدة تضامنًا مع القدس وحي الشيخ جراح، وضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك في المظاهرة الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، والمتضامنون من الدنمارك، ورفع المتظاهرون خلالها الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال، وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني.

وأدان المتحدثون في كلمات خلال المظاهرة، الإجراءات القمعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وتظاهر الآلاف في النمسا بمسيرة انطلقت من العاصمة فيينا بمشاركة من الجاليات العربية والإسلامية وأحزاب نمساوية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما خرج متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية وهم يحملون لافتات وأعلام فلسطينية للاحتجاج على الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت.

من ناحية أخرى أعربت الناشطة الباكستانية “ملالا يوسفزاي” عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعت قادة العالم إلى التحرك في مواجهة التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وقالت ملالا في بيان نشرته على صفحتها على تويتر” بعد عقود من القمع ضد الفلسطينيين، لا يمكننا إنكار عدم تكافؤ القوة ووحشية الضربات الجوية الإسرائيلية على النساء والأطفال في غزة، ولاستهداف القنابل الصوتية المصلين في الأقصى “.

A Palestinian child should be sitting in a classroom, not in rubble.

World leaders must act immediately to protect the human rights of Palestinians. pic.twitter.com/6BLQq58D4H

— Malala (@Malala) May 12, 2021