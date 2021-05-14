لحظة بلحظة.. تطورات الوضع في غزة والقدس (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء والجرحى في غزة بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا وبحريا وبريا غير مسبوق على القطاع وردت المقاومة الفلسطينية بتوجيه المزيد من الضربات لأهداف في عمق إسرائيل، فيما نفى جيش الاحتلال بدء عملية برية وأكد فجر اليوم الجمعة أنه لم يدخل غزة لكنه بدأ حشد قواته حول القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 119 شهيدا بينهم 31 طفلا و19 امرأة بينما أصيب أكثر من 830 بجروح مختلفة. ويعيش القطاع المحاصر في ظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من مدينة غزة بعد قصف إسرائيلي.

بالتزامن، اعتدت قوات الاحتلال فجر اليوم على مشاركين في مسيرات ليلية في عدد من مدن الضفة الغربية تضامنًا مع المسجد الأقصى وقطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة منذ الإثنين الماضي.

عاجل | وزارة الصحة الفلسطينية: 119 شهيدا بينهم 31 طفلا و19 سيدة و830 إصابة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف

https://t.co/eIW6oxWyxA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2021

وإليكم آخر التطورات لحظة بلحظة:

مراسلة الجزيرة: استمرار حملة الاعتقالات في المدن والبلدات داخل الخط الأخضر.

مركز عدالة: اعتقال 48 فلسطينيا في حيفا و43 في اللد و19 في يافا خلال الليلة الماضية.

مظاهرات قرب الحدود الأردنية مع إسرائيل تضامنا مع القدس وغزة.

سرايا القدس: قصفنا موقع نحال عوز شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح لمنع وصول المتضامنين مع أهالي الحي.

مراسل الجزيرة: مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

برايس للجزيرة: نركز على الجهود مع الأطراف ومن خلال مصر التي تلعب دورا مهما وقطر التي تلعب دورا مهما للغاية.

حماس: زمن الاستفراد الصهيوني بالقدس وغزة وأي مكان في فلسطين قد ولى.

الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية تتخذ مواقعها على طول الحدود مع قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة اخترقت السياج الأمني مع قطاع غزة.

كتائب القسام: استهدفنا مصنع كيميائيات في بلدة نير عوز بطائرة شهاب المسيرة.

الرئيس الفرنسي: يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط وأناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار.

الإذاعة الإسرائيلية: 10 إصابات في عسقلان بينها حالة خطرة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة.

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: 4 رشقات صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية خلال الساعات الثلاث الأخيرة.

مراسل الجزيرة: انطلاق رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية.

مركز عدالة القانوني: اعتقال 48 من فلسطينيي الداخل في مدينة حيفا الليلة الماضية.

مصادر طبية إسرائيلية: مقتل 9 إسرائيليين وإصابة أكثر من 130 منذ اندلاع المواجهات يوم الاثنين الماضي.

وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: العنف المتصاعد في قطاع غزة قد يؤثر سلبا على التصنيف السيادي لإسرائيل.

الخارجية الإيرانية: نطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بالقيام بواجبها لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

الجيش الإسرائيلي: نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل منذ اندلاع المواجهات الاثنين الماضي.

الناطق باسم الرئاسة التركية على تويتر: هجمات إسرائيل على قطاع غزة تنذر بأنها سترتكب مجازر جديدة.

الناطق باسم الرئاسة التركية: على العالم تحمل المسؤولية فورا إزاء تصرفات إسرائيل التي تنافى مع القوانين.

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 190 صاروخا من داخل غزة منذ الـ7 من مساء يوم أمس سقط 30 منها داخل القطاع.

الجيش الإسرائيلي: 160 طائرة شنـت غارات علـى 150 هدفـا تحت الأرض شمالي غزة الليلة الماضية.

وزارة الصحة فـي غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلـى 119 بينهـم 27 طفلا و11 سيدة إضافـة إلـى 600 أصيبوا بجروح مختلفـة.

مراسل الجزيرة: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

النائبة الديمقراطية إلهان عمر: الأزمة الحالية سببها دولة تمولها أمريكا تواصل احتلالا غير قانوني لمجموعة من الناس.

مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تقصف صباح اليوم الجمعة مناطق في شرقي وشمالي غزة.

النائب الديمقراطي الأمريكي مارك بوكان: لا ينبغي أن يعاني أحـد مـن خسارة الأرواح أو الحريـة أو الكرامة التي عاناها الفلسطينيون في ظل حكـم نتنياهـو.

بوكان: هجمات حماس مدانة ولكن يجب إدانـة معاناة الفلسطينيين منـذ 50 عامـا.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية عقب مسيرات لنصرة القدس وغزة.

الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب ارتفاع مستوى العنف.

مراسل الجزيرة: مسيرات حاشدة تنطلق في عدد من مدن الضفة الغربية دعما ونصرة لقطاع غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة: احتراما لروح العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل.

عاجل | قصف إسرائيلي جديد يستهدف عدة مناطق في قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف https://t.co/gZZFQ9BkwS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 14, 2021

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة أحد سكان عسقلان بجروح خطيرة في القصف الصاروخي الذي طال المدينة.

مراسل الجزيرة: الفصائل الفلسطينية تواصل فجر الجمعة استهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ.

مراسل الجزيرة: عسقلان وأسدود تتعرضان لقصف صاروخي شديد الآن من قطاع غزة.

السيناتور بيرني ساندرز: دور إدارتنا يجب أن يكون التقريب بين شعوب المنطقة وليس دعم حكومة إسرائيلية يمينية.

كتائب القسام: إطلاق 100 صاروخ على عسقلان رداً على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: ليس هناك هجوم بري على قطاع غزة وما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش.

القناة العاشرة الإسرائيلية: لا يوجد أي توغل بري للجيش الإسرائيلي في أي منطقة في غزة.

سرايا القدس: توجيه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى.

هآريتس عن مصادر إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية على غزة بسبب الفوضى الداخلية.

أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يعلن أن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تشن هجوما على قطاع غزة.