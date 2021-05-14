كورونا.. أمريكا تلغي الكمامة لمتلقي اللقاح واليونان تفتح أبوابها للسياح واليابان توسع الطوارئ

أعلن مسؤولو الصحة العامة الاتحادية في الولايات المتحدة، أمس الخميس، أن الأمريكيين الذين تلقوا تطعيم كورونا بشكل كامل لم يعودوا في حاجة إلى ارتداء الكمامات سواء كانوا في أماكن مغلقة أو مفتوحة، فيما أعلنت اليونان فتح أماكنها السياحية اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن الإرشادات الجديدة -التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- تمهد الطريق أمام الشركات والمدارس والمطاعم والمؤسسات الأخرى لإعادة فتح أبوابها بالكامل دون أي قيود على الصحة العامة للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2020.

وبعد الإرشادات الجديدة توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن -من دون كمامة- إلى حديقة الورود بالبيت الأبيض وقال “هذا يوم عظيم لأمريكا”، بينما تمضي إدارته قدما في تحقيق هدفها بتطعيم نحو 70% من البالغين في البلاد بحلول 4 يوليو/تموز القادم.

وحصل 35% من السكان -أي ما يوازي 117 مليون نسمة- على اللقاح بالكامل إما من خلال تلقي لقاح جونسون أند جونسون الذي يحتاج إلى جرعة واحدة أو جرعتين من لقاحي مودرنا وفايزر/بايونتك.

موظفو البيت الأبيض من دون كمامة (رويترز)

وكذلك تلغي الإرشادات الجديدة الحاجة إلى التباعد الاجتماعي، مما يعني أنه يمكن للأفراد الذين تلقوا اللقاح بالكامل العودة إلى ما كان يُعتبر حياة طبيعية، مثل حضور الحفلات الموسيقية والألعاب الرياضية المزدحمة وتناول العشاء داخل مطعم أو المشاركة في المناسبات الدينية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأماكن الوحيدة التي ينبغي أن يرتدي فيها الأفراد الذين تلقوا التطعيم بالكامل الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي هي خدمات النقل العام مثل الحافلات والقطارات والطائرات، وكذلك في المستشفيات وملاجئ المشردين والسجون.

اليونان تفتح أبوابها أمام السياح

تطلق اليونان، اليوم الجمعة، الموسم السياحي مع عودة حرية التنقل بعد حجر استمر سبعة أشهر غداة إعلان واشنطن رفع لزوم وضع الكمامات للأمريكيين المتلقين اللقاح.

بات الشرط الوحيد لزيارة اليونان هو الحصول على اللقاح أو تحليل كورونا سلبي (رويترز)

وقال وزير السياحة اليوناني هاري ثيوخاريس مع افتتاحه الموسم السياحي مساء الخمس من معبد بوسايدون الأثري قرب أثينا “نترك وراءنا غيوم الخوف السوداء”.

ورُفع منع التنقل بين المناطق أو التوجه إلى الجزر، وألغي نظام الحصول على إذن خروج عبر الرسائل النصية القصيرة، كما تعيد متاحف اليونان فتح أبوابها اليوم الجمعة بعد إغلاقها منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبات الشرط الوحيد لزيارة اليونان -الذي يعتمد اقتصادها على السياحة إلى حد كبير- هو الحصول على اللقاح أو اختبار لتشخيص الإصابة بكورونا سلبي النتيجة.

نقص اللقاحات في الهند

تواجه الكثير من الولايات الهندية نقصا في اللقاحات مما يحد من إمكان تلقيح نحو 600 مليون بالغ بين سن الثامنة عشرة والرابعة والأربعين الذين بات بإمكانهم أن يتلقوا اللقاح.

ويطالب هذا البلد النامي برفع براءات اللقاحات لزيادة توافرها. وفي تطور إيجابي في هذا المجال، أعلنت الصين الخميس تأييدها لرفع البراءات عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أشخاص يقفون انتظارا لتلقي لقاح مضاد لكورونا خارج مركز تطعيم في كولكاتا بالهند (رويترز)

وفي البرازيل، تقام الأحد أول مباراة لكرة القدم بحضور جمهور منذ مارس/آذار 2020، وسيتمكن ستة آلاف متفرج من حضور المباراة النهائية لبطولة كرة القدم في ولاية مارانياو بشمال البرازيل مع ملء المدرجات بنسبة 15%، لكن ينبغي على الحضور وضع الكمامات وإلا طردوا من الملعب.

موجة جديدة في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أنها ستوسع حالة الطوارئ الحالية على الأرجح لتشمل ثلاث محافظات أخرى، في الوقت الذي تستمر فيه الإصابات بفيروس كورونا في إصابة مناطق أوسع من البلاد قبيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إنه من المرجح أن تخضع محافظات هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما للإجراء بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مايو/آيار الجاري.

وسجلت جزيرة هوكايدو شمالي البلاد 712 إصابة جديدة يوم الخميس، بينما سجلت محافظة هيروشيما غربي البلاد 219 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء.