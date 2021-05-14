غارات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مجمع “أنصار” الحكومي غرب غزة (فيديو)

دمر الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع “أنصار” الحكومي، غربي مدينة غزة، بعد أن شن عدة غارات على المبنى، مساء الجمعة.

وأظهرت عدة مقاطع وقوع عدة انفجارات عنيفة في المبنى، الذي يضم مقر قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع.

وقالت وزارة داخلية القطاع، في بيان “قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مقر قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني في مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما تسبب بتدميره بالكامل وبأضرار كبيرة في عدد من المقار الحكومية المجاورة”.

وأضافت “تم مسبقا إخلاء وتأمين جميع النزلاء من مركزي الإصلاح والتأهيل، والسجن العسكري المجاورين للمقر المستهدف، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في حالات الطوارئ”.

وتابعت “استهداف الاحتلال لمقار وزارة الداخلية وأجهزتها الشرطية والأمنية، مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وإن ذلك لن يعيق الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الجبهة الداخلية، وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في ظل العدوان”.

وأوضح البيان أنه “تم مسبقا إخلاء وتأمين جميع النزلاء من مركزي الإصلاح والتأهيل، والسجن العسكري المجاورين للمقر المستهدف، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في حالات الطوارئ”.

وأكد ان “استهداف الاحتلال لمقار وزارة الداخلية وأجهزتها الشرطية والأمنية، لن يعيق الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الجبهة الداخلية، وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في ظل العدوان”.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى122 شهيدا بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 900 إصابة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.