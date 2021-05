بكاء داخل الكونغرس الأمريكي.. رشيدة طليب تعرض جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

لم تتمالك النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب دموعها فبكت تأثرا وهي تستعرض جرائم القوات الإسرائيلية في غزة خلال جلسة بالكونغرس الأمريكي.

وظهرت رشيدة طليب مرتدية الكوفية الفلسطينية وقالت في خطاب مؤثر وهي تعرض مجموعة من صور الأحداث في غزة “عندما أرى الدمار في مقاطع الفيديو القادمة من فلسطين يتكشف حجم الخوف والرعب هناك”.

وأضافت “سوف أقرأ عليكم ما قالته إيمان من غزة منذ يومين. قالت: (الليلة وضعت أطفالي للنوم كي نموت معا وحتى لا يحزن أحد منا على فقدان الآخر). لقد فجعني ما قالته حقا لأن تمويل بلادي لإسرائيل سيحرم هذه السيدة وأطفالها من العيش بأمان من دون خوف أو إصابة نفسية أو عنف”.

وتابعت “ينبغي أن نضع شروطًا على مساعداتنا لإسرائيل، كما ينبغي أن ننهي نظام الفصل العنصري من دون أي تردد، لأن فعل عكس ذلك أفضى إلى حرمان ملايين اللاجئين من حقوقهم وشجع دولة إسرائيل على تعزيز تمييزها العنصري”.

وأردفت “أقف أمامكم اليوم ليس باعتباري عضواً في الكونغرس فقط ولكن باعتباري ابنة فخورة لمهاجرين فلسطينيين وحفيدة لجدة رائعة تعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واستطردت “كما أنني نشأت في مكان جميل يعيش في الكثير من السود: مدينة ديترويت التي انطلقت منها حركة الحقوق المدنية، ولذلك لا أستطيع أن أقف صامتة بينما أرى الظلم يتفشى والحقيقة تحجب”.

وكذلك أكدت رشيدة طليب أن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان آخر بغض النظر عن الأموال التي ترسلها الحكومة الأمريكية لحكومة الفصل العنصري في إسرائيل.

وقالت إن تصريحات إدارة الرئيس جو بايدن لا تتضمن أي إشارة للمعاناة الفلسطينية أو المسجد الأقصى، وأن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التنديد بقتل الأطفال الفلسطينيين.

وكانت أيضًا النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر قالت إن ما يجري حاليًا من أزمة في فلسطين سببه “دولة تمولها أمريكا تواصل احتلال غير قانوني لمجموعة من الناس”.

وكذلك استنكر السيناتور الديمقراطي البارز بيرني ساندرز دعم واشنطن لحكومة يمينية في إسرائيل عوضًا عن التقريب بين شعوب المنطقة. وقال أيضًا النائب الديمقراطي مارك بوكان خلال جلسة برلمانية إنه يجب إدانة معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ 50 عاما.

Today is Eid, one of the most joyous days in the Muslim calendar.

While I'd rather be spending it with my family, I have an obligation to stand up for the families whose children were taken from them because of the violence in Palestine.

My remarks on the House Floor tonight pic.twitter.com/MSnNpuZuit

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) May 13, 2021