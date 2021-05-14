رسالة قوية ودعوة مفاجئة من خطيب الأزهر لأجل فلسطين.. ماذا قال؟ (فيديو)

ندد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني داعيًا لتشكيل قوة ردع إسلامية.

وفاجأ الجميع خلال بث مباشر لخطبة صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر الشريف في القاهرة، بالقول “يا أيها النظام العالمي سواء الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكام والرؤساء، قفوا أمام واجبكم. يجب أن تكونوا صفًا واحدًا لاستخلاص القدس من أيدي جرذان الأرض وردع الذين ظلموا”.

واضاف خطيب الأزهر “لابد من قوة ردع إسلامية في بلاد الإسلام والعرب. كونا صفًا واحدًا كما علّمنا شهر رمضان، فما أّخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.

وتابع “يا كل حكامنا ورؤسائنا ومنظمات العالم قفوا أمام مسؤولياتكم اليوم بعد أن داس الصهاينة الظالمون حقوق الإنسان ودنسوا بيتا من بيوت الله بازدراء الأديان بهذه الصورة البشعة”.

واستنكر هاشم ما وصفه بأنه صمت مخزٍ وجبان لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير والحضارة. وقال “إلى أخي في الأرض المحتلة فلسطين الحبيبة والقدس الشريف: لا تخف ولا تحزن استمر في صمودك اصبروا وصابروا ورابطوا”.

وشدد بالقول “لا يكفينا شجب أو إدانة وانما لابد من موقف إيجابي يردع هؤلاء الظالمين القتلة الذين أشعلوا مجزرة نكراء على أرض الإسراء في شهر رمضان المبارك والعيد”.

وتواصل إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة، في حين أمطرت المقاومة الفلسطينية المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات متتالية من الصواريخ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 119 شهيدا بينهم 31 طفلا و19 امرأة بينما أصيب أكثر من 830 بجروح مختلفة. كما استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال في الضفة.

بالتزامن، قمعت قوات الاحتلال اليوم مسيرات في عدد من مدن الضفة الغربية تضامنًا مع المسجد الأقصى وقطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة منذ الإثنين الماضي.

وخرجت مظاهرات اليوم عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تهتف لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). كما خرجت مظاهرات على الحدود الأردنية واللبنانية ودولًا أخرى حول العالم تضامنًا مع فلسطين.