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حريق كبير داخل جامعة القدس بسبب قنابل الغاز والصوت الإسرائيلية (فيديو)

حريق كبير بجامعة القدس في بلدة أبوديس بسبب قنابل الاحتلال (مواقع التواصل)
حريق كبير بجامعة القدس في بلدة أبوديس بسبب قنابل الاحتلال (مواقع التواصل)
14/5/2021-|آخر تحديث: 14/5/202101:54 PM (مكة المكرمة)

اندلع حريق كبير داخل جامعة القدس في بلدة أبوديس شرقي مدينة القدس المحتلة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت عليها في البلدة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في البلدة، لتصل بعضها إلى داخل حرم الجامعة، مما أدى لاندلاع حريق كبير، فيما انتشرت مقاطع فيديو للحريق على مواقع التواصل.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أنها تعاملت، أمس الخميس، مع 139 إصابة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس وعدة مدن بالضفة الغربية.

وأضافت الجمعية (غير حكومية)، في بيان، أن 6 من بين الإصابات كانت بالرصاص الحي، وهي 3 في مدينة الخليل (جنوب)، و2 في مدينة أريحا (وسط شرق)، وإصابة واحدة في مدينة بيت لحم (جنوب).

 

وأوضحت أنها تعاملت مع 18 إصابة أخرى بالرصاص المطاطي هي: 10 في مدينة نابلس (شمال)، و3 في مدينة القدس، وإصابتين في أريحا، وإصابتين في الخليل، وواحدة في مدينة رام الله (وسط).

وتابعت أنها تعاملت مع 110 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع وهي: 52 في أريحا، و42  في نابلس، و16  في بيت لحم.

 

ومنذ الإثنين، ارتفع عدد الشهداء إلى 119 بينهم 31 طفلا و19 امرأة بينما أصيب أكثر من 830 بجروح مختلفة في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة، بينما ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، بينما قُتل 9 إسرائيليين وأصيب أكثر من 130 منذ اندلاع المواجهات.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة في اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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