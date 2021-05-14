كتائب القسام تدمر مصنعا إسرائيليا للكيماويات بطائرة مسيرة مفخخة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- مقطع فيديو لهجوم شنته باستخدام طائرة مسيرة على مصنع للكيماويات بطائرة مسيرة وتحقيق إصابة مباشرة.

وقالت القسام إنها هاجمت “مصنع الكيماويات في مغتصبة (نير عوز) شرق خانيوس” في قطاع غزة بطائرة انتحارية من طراز “شهاب” وإن الهجوم حقق إصابة مباشرة.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي في الجو ثم وهي تصيب المبنى ويتصاعد منه الدخان.

وكشفت كتائب القسام، الخميس، عن طائرات “شهاب” المسيرة الانتحارية المحلية الصنع.

ونشرت مقطع فيديو للطائرة خلال تنفيذها إحدى المهام.

وأعلنت القسام أنها استهدفت منصة الغاز قبالة ساحل شمال غزة وحشودا عسكرية على تخوم القطاع خلال اليومين الماضيين باستخدام عدد من طائرات “شهاب” المسيرة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد ارتفع عدد ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة المتواصلة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى 122 شهيدا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 900 إصابة.

وردت المقاومة الفلسطينية بتوجيه المزيد من الضربات لأهداف في عمق إسرائيل، بينما نفى جيش الاحتلال بدء عملية برية وأكد فجر اليوم الجمعة أنه لم يدخل غزة لكنه بدأ حشد قواته حول القطاع.