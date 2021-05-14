بعد حصار منزله في الجليل.. لحظة اعتقال الاحتلال للشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية (فيديو)

قالت عائلة الشيخ كمال الخطيب إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشيخ كمال نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.

وقال الحساب الرسمي للشيخ كمال على تويتر إنه تم اعتقاله بعد محاصرة منزله وإطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله وعلى مسجد عمر بن الخطاب، الذي يعمل الشيخ كمال إماما وخطيبا له.

اعتقال الشيخ كمال خطيب بعد محاصرة بيته الآن وضرب الغاز على بيوت وأهالي حي مسجد عمر بن الخطاب في كفركنا ومواجهات حامية تخللها إطلاق رصاص حي وقنابل — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) May 14, 2021

وكتبت مروة الخطيب، نجلة الشيخ كمال، على تويتر إن قوات من الجيش اقتحمت منزله بكفر كنا في الجليل وهم يطلقون الرصاص واعتقلوا والدها.

اقتحمو دارنا والحارة والجامع وبضربو رصاص وأخذوا أبوي — مروة الخطيب Marwa al-Khatib (@Marwa_101) May 14, 2021

وشهد العديد من المناطق داخل الخط الأخضر مواجهات بين فلسطينيي الداخل والقوات الإسرائيلية تضامنا مع المسجد الأقصى وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف عنيف من قوات الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن 7 فلسطينيين استشهدوا “شهيد في أريحا وآخر في رام الله واثنان في سلفيت وآخران في نابلس، وواحد في جنين”.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد شهداء الضفة الغربية خلال المواجهات مع الاحتلال منذ الاثنين الماضي إلى 11.

وعقب صلاة الجمعة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في 24 نقطة بالضفة الغربية، إثر فض مسيرات منددة بممارسات الاحتلال في مدينة القدس، وجرائمه في قطاع غزة.

وكانت فصائل فلسطينية، قد وجهت دعوات للمشاركة في تلك المسيرات، على نقاط الاحتكاك في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأفادت آخر حصيلة رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ، الإثنين، أسفر عن استشهاد 122 فلسطينيا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة، وإصابة 900 بجروح.