الاحتلال يقتل فلسطينييْن.. مواجهات بالضفة ومظاهرات تهتف للقسام في المسجد الأقصى (فيديو)

قال جيش الاحتلال اليوم الجمعة إنه أطلق النار على فلسطيني قرب مستوطنة عوفر وسط الضفة الغربية قرب مدينة رام الله بزعم محاولته تنفيذ هجوم، قبل أن يعلن إعلام إسرائيلي ومصادر فلسطينية استشهاده. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين بالضفة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه وردت أنباء عن محاولة هجوم قرب عوفر مضيفًا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه مدى إصابة الفلسطيني أو هويته، لكن صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية قالت لاحقًا إن الفلسطيني قتل، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنًا لم تعرف هويته بعد، استشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي قرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه مركبة يقودها أحد المواطنين ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في سلواد بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب العشرات من المواطنين اليوم الجمعة، بالرصاص والاحتناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية مناصرة للقدس وغزة، انطلقت في مدن عدة بالضفة الغربية.

ومع شهيدي اليوم، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 6، بينما أصيب المئات بجروح في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 101 فلسطيني بينها 17 بالرصاص الحي خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ فجر اليوم.

ومنذ فجر الجمعة، اندلعت مواجهات متفرقة في الضفة الغربية، عقب مسيرات عفوية خرجت نصرة لقطاع غزة، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع ومنها مواجهات عند حاجز الجلمة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

كما اندلعت مواجهات أيضًا في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، حيث أظهر مقطع فيديو متداول انسحاب سيارتين لقوات الشرطة الإسرائيلية جراء قذف فلسطينيين لها بالحجارة.

وعقب صلاة الجمعة، انطلقت مسيرات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، منددة بالممارسات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة، وكانت فصائل فلسطينية قد وجهت دعوات للمشاركة في تلك المسيرات على نقاط الاحتكاك في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وأصيب شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق والرصاص المطاطي إثر قمع الاحتلال لمسيرة منددة بالعدوان على غزة والاعتداءات في القدس والداخل، وذلك قرب قرية بدو شمال غربي القدس. وكانت مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد بدو بمشاركة القوى الوطنية في شمال غربي القدس.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو يوضح أجواء التوتر على أبواب المسجد الأقصى وفي باحاته في ظل انتشار كثيف لقوات الشرطة الإسرائيلية.

وأدى نحو 20 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في باحات المسجد الاقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة.

وعقب الصلاة، انطلقت في المسجد مسيرة حاشدة، منددة بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس وقطاع غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/نيسان الماضي بسبب اعتداءات ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وامتدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، ووفق آخر حصيلة رسمية فلسطينية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ الإثنين عن استشهاد 119 بينهم 31 طفلا و19 امرأة، وإصابة 830 بجروح.