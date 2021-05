أمريكا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى إسرائيل وبايدن يضغط من أجل “إعادة الهدوء”

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين إلى “تجنب الذهاب إلى إسرائيل”، بسبب ما قالت إنه “تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وبعد أن تم في الأسابيع الماضية خفض التحذير من السفر إلى إسرائيل في ضوء تحسّن الوضع الوبائي فيها، أُعيد رفع مستوى التحذير من الدرجة الثانية إلى الثالثة، على مقياس من أربع درجات.

I spoke with President Abbas about the ongoing situation in Jerusalem, the West Bank and Gaza. I expressed condolences for the loss of life. I emphasized the need to end rocket attacks and deescalate tensions.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 13, 2021