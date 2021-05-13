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لحظة قصف طيران الاحتلال للبنك الوطني وسط غزة وتدميره (فيديو)

13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202101:32 PM (مكة المكرمة)

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على مقر البنك الوطني الإسلامي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد للبنك الوطني الإسلامي بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي وتدميره بشكل كامل.

وكانت طائرات الاحتلال، قد قصفت مقراً آخر للبنك الوطني الإسلامي، مساء أمس الأربعاء، على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط القطاع.

وأدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف البنك إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين المجاورة.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمباني السكنية والأبراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، وكان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة.

استمرار الحشد

وحشدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوات برية على طول الحدود مع قطاع غزة، اليوم الخميس، في حين أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب خلال الليل وترددت أصوات اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الأرجاء ما دفع آلاف الإسرائيليين إلى المخابئ.

وبحلول فجر اليوم الخميس استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ودمرت خلالها بناية سكنية مؤلفة من ستة طوابق في وسط مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن ما لا يقل عن 83 شخصا استشهدوا في القطاع منذ بدء الاحتلال هجومه وغاراته يوم الإثنين، وفي إسرائيل، قال الجيش إن سبعة قُتلوا.

من ناحية أخرى أعلنت سلطات مطار بن غوريون، الخميس، أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد أيام من إطلاق صواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب، اليوم الخميس، لتكون أحدث شركة طيران دولية تتجنب السفر إلى إسرائيل وسط تصاعد الموقف هناك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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