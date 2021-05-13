لحظة قصف طيران الاحتلال للبنك الوطني وسط غزة وتدميره (فيديو)

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على مقر البنك الوطني الإسلامي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد للبنك الوطني الإسلامي بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي وتدميره بشكل كامل.

وكانت طائرات الاحتلال، قد قصفت مقراً آخر للبنك الوطني الإسلامي، مساء أمس الأربعاء، على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط القطاع.

لحظة استهداف قوات الاحتلال لمبنى البنك الوطني الاسلامي في وسط قطاع غزة تحديدا في النصيرات #GazaUnderAttack #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/7KuSQyYo3F — 🇵🇸 ShaHeer HeloU  (@Shaheerelheluo) May 12, 2021

وأدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف البنك إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين المجاورة.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمباني السكنية والأبراج التي تضم المؤسسات والمكاتب الإعلامية، وكان آخرها تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة.

#شاهد تدمير مقر البنك الوطني الإسلامي بغارة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع #غزة. pic.twitter.com/sfAgxiiO4X — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 12, 2021

استمرار الحشد

وحشدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوات برية على طول الحدود مع قطاع غزة، اليوم الخميس، في حين أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب خلال الليل وترددت أصوات اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الأرجاء ما دفع آلاف الإسرائيليين إلى المخابئ.

لحظة قصف الطائرات الإسرائيلية لمقر البنك الوطني الإسلامي وسط قطاع #غزة . pic.twitter.com/xvOPdc9sdR — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 12, 2021

وبحلول فجر اليوم الخميس استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ودمرت خلالها بناية سكنية مؤلفة من ستة طوابق في وسط مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن ما لا يقل عن 83 شخصا استشهدوا في القطاع منذ بدء الاحتلال هجومه وغاراته يوم الإثنين، وفي إسرائيل، قال الجيش إن سبعة قُتلوا.

من ناحية أخرى أعلنت سلطات مطار بن غوريون، الخميس، أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد أيام من إطلاق صواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية.

وألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب، اليوم الخميس، لتكون أحدث شركة طيران دولية تتجنب السفر إلى إسرائيل وسط تصاعد الموقف هناك.