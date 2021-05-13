قاد مظاهرة تضامن مع غزة.. حفيد مانديلا: لن نصمت حتى نرى فلسطين حرة (فيديو)

أكد “ماندالا مانديلا” حفيد الزعيم الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا عن دعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه مع غزة وقال إن أبناء بلده “لن يصمتوا حتى يروا فلسطين حرة يوما ما”.

جاء ذلك خلال مشاركته في وقفة احتجاجية ضد ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة، نظمت في مدينة كيب تاون، أكبر مدن جنوب أفريقيا، وشارك فيها المئات.

وقال ماندالا مانديلا وهو نائب في برلمان جنوب أفريقيا “ما نطالب به، هو إغلاق سفارة جنوب أفريقيا في تل أبيب وغلق سفارتهم في بلدنا”.

ودعا إلى حشد تضامني في يوم نيلسون مانديلا الدولي، الموافق 18 يوليو/تموز، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا من أجل “إغلاق وإزالة تلك السفارة”.

وقال إن السفارة الوحيدة التي يريد مواطنو جنوب أفريقيا مشاهدتها هي سفارة بلادهم في مدينة رام الله بفلسطين.

وهذه هي الوقفة هي الثانية التي تنظم في كيب تاون تضامنا مع فلسطين وغزة خلال يومين، وشارك متضامنون في وقفة أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، لمطالبة حكومة جنوب أفريقيا بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

ويستمر التصعيد الميداني في قطاع غزة، منذ الإثنين الماضي، بعد القصف الإسرائيلي المتواصل، وردّ فصائل المقاومة الفلسطينية باستهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات ارتكبتها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان في 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح.

وخرجت مظاهرات شعبية في عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا، والأردن، وتركيا، والكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم المتواصلة للاحتلال، تزامنا مع الاعتداءات الأخيرة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس.