البث الحي
الأخبار

شاهد: فلسطيني يدهس إسرائيليين اعتدوا على سيارته.. ومواجهات مع مستوطنين في عدة مدن

13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202108:35 PM (مكة المكرمة)

كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد المواطنين الفلسطينيين في مدينة عكا وهو يقوم بدهس حشد كبير من المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا على سيارته.

ووثقت صور الفيديو اللحظات الأولى للاعتداء عندما بدأ مجموعة من الشباب المستوطنين برشق السيارة بالحجارة، لتبدأ بعدها عملية الدهس.

وكانت عمليات الدهس بالسيارات قد اعتمدت في السابق كشكل مألوف من أشكال المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنين، لكن يبدو أن حدة المواجهات والاضطربات الأخيرة جعلها تعود من جديد.

وتزامنت حادثة الدهس مع حالة غضب كبرى وسط المواطنين الفلسطنيين أدت إلى مجموعة من الاصطدامات والمواجهات بينهم من جهة والشرطة والمستوطنيين من جهة أخرى في القدس والمدن المختلطة.

وأظهر مقطع آخر متداول مواجهة بين عدد من الشباب الفلسطيني والإسرائيليين داخل مترو القدس.

وفي مدينة الرملة أحرقت عدد من الحافلات العامة التي كانت متوقفة داخل إحدى المحطات.

كما أظهرت مقاطع أخرى قيام فلسطينيين بقطع خطوط السكك الحديدية في مدينة اللد وسط إسرائيل بعد مواجهات مع مستوطنين.

واعتدى عشرات الإسرائيليين، الخميس، على منازل فلسطينيين بمدينة اللد بالحجارة، كما قام بعضهم بتعبئة الوقود في عبوات لمهاجمتهم.

بدورها ذكرت قناة 12 العبرية أن “اشتباكات اندلعت في مدينة اللد بين فلسطينيين وإسرائيليين، فرضت على أثرها الشرطة حظرا للتجول”.

والثلاثاء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن “الشرطة الإسرائيلية فقدت السيطرة على مدينة اللد جراء إحراق عشرات السيارات وإخلاء إسرائيليين من منازلهم، غداة مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن”.

وشيع مئات من سكان المدينة، الثلاثاء، جثمان شاب (25 عاما) استشهد برصاص مستوطن خلال أعمال شغب في المدينة، عقب احتجاجات نظمها المئات من سكانها الفلسطينيين لـ”نصرة القدس والمسجد الأقصى”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن هذه المواجهات تعد الأكثر عنفا منذ أكتوبر 2000 خلال الانتفاضة الأولى، وأنها جرت في أكثر من سبعين موقعا في الداخل الفلسطيني.

وكان  وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أصدر، أمس الأربعاء، تعليمات بتخصيص جميع سرايا شرطة حرس الحدود المكلفة بمهمات عسكرية، للمساعدة الفورية في استعادة النظام في اللد وباقي المدن المختلطة، كما أمر وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بتجنيد 16 سرية شرطة في اللد.

إصابة 8 فلسطينيين

وأصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، خلال هجوم على قرية (التوانة)، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس محلي القرية محمد ربعي إن “مجموعة من المستوطنين نصبوا كمينا لعدد من سكان القرية، وهم يتجولون لتبادل التهاني بعيد الفطر، وقاموا برشقهم بالحجارة”.

وتابع “تجمع السكان لصد اعتداءات المستوطنين، لكن سرعان ما تدخل الجيش الإسرائيلي وبدأ إطلاق الرصاص تجاه الفلسطينيين”.

وأشار ربعي إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، دون توضيح طبيعة الإصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

صواريخ غزة واحتجاجات فلسطينيي الداخل تؤثر على التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيل

كشفت وكالة فيتش الائتمانية أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد وصول رشقات صواريخ المقاومة إلىالعمق الإسرائيلي، إلى جانب احتجاجات فلسطينيو الداخل يؤثر على التصنيف الإئتماني لاقتصاد إسرائيل.

13/5/2021
المزيد من الأخبار

هكذا تؤثر صواريخ المقاومة على الإسرائيليين في تل أبيب (فيديو)

أشخاص يحتمون تحت جسر عند مدخل مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة (غيتي)

لحظة استهداف مواطنين في غزة بغارة إسرائيلية أثناء إسعافهم الجرحى (فيديو)

فلسطينيون يتجمعون حول أنقاض المباني التي دمرت في الضربات الجوية الإسرائيلية (رويترز)

صواريخ المقاومة تشل مطار بن غوريون وتجبر شركات طيران دولية على إلغاء رحلاتها لإسرائيل

طائرات تابعة لشركة العال الإسرائيلية على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب (رويترز ـ أرشيف)

الكونغو الديمقراطية تخسر 4 مليارات دولار بسبب رجل أعمال إسرائيلي.. ما القصة؟

الملياردير الإسرائيلي &#34;دان غيرتلر&#34; في أحد مناطق التعدين بالكونغو (غيتي)
الأكثر قراءة

أبو عبيدة: وجهنا ضربات للاحتلال لم تجرؤ دول على توجيه عُشرها له (فيديو)

أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام (الجزيرة مباشر)

“صرخة حق!” جيش الاحتلال يحتفي بتغريدة لوسيم يوسف.. ماذا جاء فيها؟

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)

“القسام” تعلن إطلاق صاروخ مداه 250 كم على مطار رامون جنوب إسرائيل

القسام قالت إن مدى الصاروخ الجديد &#34;أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر&#34; (مواقع التواصل)

وسط حالة من الرعب.. مراسل إسرائيلي يتحدث منبطحا لحظة سقوط صواريخ المقاومة (فيديو)

مراسل القناة الإسرائيلية 12 يتحدث في نقل مباشر عن سقوط صواريخ المقاومة على مدينة بئر السبع الخوف باد عليه(مواقع التواصل )