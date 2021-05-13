شاهد: فلسطيني يدهس إسرائيليين اعتدوا على سيارته.. ومواجهات مع مستوطنين في عدة مدن

كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد المواطنين الفلسطينيين في مدينة عكا وهو يقوم بدهس حشد كبير من المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا على سيارته.

ووثقت صور الفيديو اللحظات الأولى للاعتداء عندما بدأ مجموعة من الشباب المستوطنين برشق السيارة بالحجارة، لتبدأ بعدها عملية الدهس.

#شاهد.. فلسطيني يدهس إسرائيليين اعتدوا على سيارته في مدينة #عكا بالداخل الفلسطيني pic.twitter.com/a2rohFOaE0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2021

وكانت عمليات الدهس بالسيارات قد اعتمدت في السابق كشكل مألوف من أشكال المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنين، لكن يبدو أن حدة المواجهات والاضطربات الأخيرة جعلها تعود من جديد.

وتزامنت حادثة الدهس مع حالة غضب كبرى وسط المواطنين الفلسطنيين أدت إلى مجموعة من الاصطدامات والمواجهات بينهم من جهة والشرطة والمستوطنيين من جهة أخرى في القدس والمدن المختلطة.

وأظهر مقطع آخر متداول مواجهة بين عدد من الشباب الفلسطيني والإسرائيليين داخل مترو القدس.

وفي مدينة الرملة أحرقت عدد من الحافلات العامة التي كانت متوقفة داخل إحدى المحطات.

كما أظهرت مقاطع أخرى قيام فلسطينيين بقطع خطوط السكك الحديدية في مدينة اللد وسط إسرائيل بعد مواجهات مع مستوطنين.

واعتدى عشرات الإسرائيليين، الخميس، على منازل فلسطينيين بمدينة اللد بالحجارة، كما قام بعضهم بتعبئة الوقود في عبوات لمهاجمتهم.

بدورها ذكرت قناة 12 العبرية أن “اشتباكات اندلعت في مدينة اللد بين فلسطينيين وإسرائيليين، فرضت على أثرها الشرطة حظرا للتجول”.

والثلاثاء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن “الشرطة الإسرائيلية فقدت السيطرة على مدينة اللد جراء إحراق عشرات السيارات وإخلاء إسرائيليين من منازلهم، غداة مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن”.

وشيع مئات من سكان المدينة، الثلاثاء، جثمان شاب (25 عاما) استشهد برصاص مستوطن خلال أعمال شغب في المدينة، عقب احتجاجات نظمها المئات من سكانها الفلسطينيين لـ”نصرة القدس والمسجد الأقصى”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن هذه المواجهات تعد الأكثر عنفا منذ أكتوبر 2000 خلال الانتفاضة الأولى، وأنها جرت في أكثر من سبعين موقعا في الداخل الفلسطيني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أصدر، أمس الأربعاء، تعليمات بتخصيص جميع سرايا شرطة حرس الحدود المكلفة بمهمات عسكرية، للمساعدة الفورية في استعادة النظام في اللد وباقي المدن المختلطة، كما أمر وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بتجنيد 16 سرية شرطة في اللد.

إصابة 8 فلسطينيين

وأصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، خلال هجوم على قرية (التوانة)، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس محلي القرية محمد ربعي إن “مجموعة من المستوطنين نصبوا كمينا لعدد من سكان القرية، وهم يتجولون لتبادل التهاني بعيد الفطر، وقاموا برشقهم بالحجارة”.

وتابع “تجمع السكان لصد اعتداءات المستوطنين، لكن سرعان ما تدخل الجيش الإسرائيلي وبدأ إطلاق الرصاص تجاه الفلسطينيين”.

وأشار ربعي إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، دون توضيح طبيعة الإصابات.