شاهد: فلسطيني يدهس إسرائيليين اعتدوا على سيارته.. ومواجهات مع مستوطنين في عدة مدن

أحرق زوجان تركيان سيارتهما أمام القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين وقتل عشرات المدنيين والأطفال في غزة.
كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد المواطنين الفلسطينيين في مدينة عكا وهو يقوم بدهس حشد كبير من المستوطنين الإسرائيليين الذين اعتدوا على سيارته.
ووثقت صور الفيديو اللحظات الأولى للاعتداء عندما بدأ مجموعة من الشباب المستوطنين برشق السيارة بالحجارة، لتبدأ بعدها عملية الدهس.
#شاهد.. فلسطيني يدهس إسرائيليين اعتدوا على سيارته في مدينة #عكا بالداخل الفلسطيني pic.twitter.com/a2rohFOaE0
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2021
وكانت عمليات الدهس بالسيارات قد اعتمدت في السابق كشكل مألوف من أشكال المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنين، لكن يبدو أن حدة المواجهات والاضطربات الأخيرة جعلها تعود من جديد.
وتزامنت حادثة الدهس مع حالة غضب كبرى وسط المواطنين الفلسطنيين أدت إلى مجموعة من الاصطدامات والمواجهات بينهم من جهة والشرطة والمستوطنيين من جهة أخرى في القدس والمدن المختلطة.
وأظهر مقطع آخر متداول مواجهة بين عدد من الشباب الفلسطيني والإسرائيليين داخل مترو القدس.
تبادل اللكمات والركل.. #شاهد: شجار داخل مترو #القدس بين الشباب الفلسطيني والإسرائيلي #فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #Ghazaunderattack #PalestineUnderAttack #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/W75clcXPpy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2021
وفي مدينة الرملة أحرقت عدد من الحافلات العامة التي كانت متوقفة داخل إحدى المحطات.
#شاهد: حرق حافلات محطة #الرملة بالداخل الفلسطيني#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #Ghazaunderattack #PalestineUnderAttack #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/kFV6oayhL4
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2021
كما أظهرت مقاطع أخرى قيام فلسطينيين بقطع خطوط السكك الحديدية في مدينة اللد وسط إسرائيل بعد مواجهات مع مستوطنين.
قطع خط للسكك الحديدية في مدينة #اللد بالداخل الفلسطيني بعد مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى #غزة_تحت_القصف #Ghazaunderattack #PalestineUnderAttack #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/1WSL444Y84
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2021
واعتدى عشرات الإسرائيليين، الخميس، على منازل فلسطينيين بمدينة اللد بالحجارة، كما قام بعضهم بتعبئة الوقود في عبوات لمهاجمتهم.
بدورها ذكرت قناة 12 العبرية أن “اشتباكات اندلعت في مدينة اللد بين فلسطينيين وإسرائيليين، فرضت على أثرها الشرطة حظرا للتجول”.
والثلاثاء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن “الشرطة الإسرائيلية فقدت السيطرة على مدينة اللد جراء إحراق عشرات السيارات وإخلاء إسرائيليين من منازلهم، غداة مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن”.
وشيع مئات من سكان المدينة، الثلاثاء، جثمان شاب (25 عاما) استشهد برصاص مستوطن خلال أعمال شغب في المدينة، عقب احتجاجات نظمها المئات من سكانها الفلسطينيين لـ”نصرة القدس والمسجد الأقصى”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن هذه المواجهات تعد الأكثر عنفا منذ أكتوبر 2000 خلال الانتفاضة الأولى، وأنها جرت في أكثر من سبعين موقعا في الداخل الفلسطيني.
مواجهات في #كفر_قاسم وإحراق سيّارات شرطة #القدس_تنتفض #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح#أنقذوا_اللد#أنفقذوا_عكا#أنفقذوا_حيفا#أنفقذوا_يافا pic.twitter.com/Kv78qCCGPB
— موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2021
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أصدر، أمس الأربعاء، تعليمات بتخصيص جميع سرايا شرطة حرس الحدود المكلفة بمهمات عسكرية، للمساعدة الفورية في استعادة النظام في اللد وباقي المدن المختلطة، كما أمر وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بتجنيد 16 سرية شرطة في اللد.
وأصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، خلال هجوم على قرية (التوانة)، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس محلي القرية محمد ربعي إن “مجموعة من المستوطنين نصبوا كمينا لعدد من سكان القرية، وهم يتجولون لتبادل التهاني بعيد الفطر، وقاموا برشقهم بالحجارة”.
وتابع “تجمع السكان لصد اعتداءات المستوطنين، لكن سرعان ما تدخل الجيش الإسرائيلي وبدأ إطلاق الرصاص تجاه الفلسطينيين”.
وأشار ربعي إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، دون توضيح طبيعة الإصابات.