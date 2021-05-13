شاهد: زوجان تركيان يحرقان سيارتهما أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

أحرق زوجان تركيان سيارتهما أمام القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول، مساء أمس الأربعاء، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين وقتل عشرات المدنيين والأطفال في غزة.

وقال الزوجان خلال المقطع الذي قاما بتصويره ‏”الآن نحرق سيارتنا أمام القنصلية الإسرائيلية، نقوم بذلك من أجل إخواننا المسلمين المصابين ومن أجل الأطفال الباكين هناك”.

والأربعاء، شهدت مدينة إسطنبول التركية وقفة احتجاجية جديدة رفضا للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وبحسب مراسل وكالة الأناضول فإن الوقفة كانت في منطقة “باغجيلار” بالمدينة تلبية لدعوة وجهها حزب الدعوة الحرة التركي.

وحرص المحتجون على رفع أعلام تركيا وفلسطين خلال الوقفة ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل وداعمة للشعب الفلسطيني فضلًا عن ترديد التكبيرات وصيحات التهليل.

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت العديد من المدن التركية وقفات مماثلة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل.

ومنذ الإثنين، استشهد 69 فلسطينيا- بينهم 17 طفلا و6 سيدات ورجل مسن- وأصيب 388 بجروح جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، إضافة إلى مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية، فيما قُتل 6 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل المقاومة من غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ بداية شهر رمضان المبارك- 13 أبريل/ نيسان الماضي- في القدس المحتلة، وخاصة في منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.