سرايا القدس تطلق رشقات من صواريخ البدر 3 المطور صوب عسقلان وسديروت والقسام توسع أهدافها (فيديو)

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لرشقات من صواريخ (البدر 3) المطور صوب عسقلان وسديروت اليوم الخميس، ضمن معركة سيف القدس.

وقالت سرايا القدس في بيان إنها استهدفت مدن تل أبيب وديمونا وسديروت والمدن والبلدات المحتلة الأخرى بعشرات الرشقات الصاروخية الثقيلة والمكثفة والمركّزة.

من جانبه، قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة “نقول للعدو إنه إذا فكرت في المعركة البرية فسيكون ذلك أقصر الطرق لنا لتحقيق النصر”.

الناطق باسم #سرايا_القدس: نقول للعدو إنه إذا فكرت في المعركة البرية فسيكون ذلك أقصر الطرق لنا لتحقيق النصر pic.twitter.com/lIluBQaKg3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2021

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) أنها وسعت دائرة النار واستهدفت مدينة تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى، مؤكدة أن الرشقات الصاروخية طالت مدينة سديروت بـ20 صاروخا، ردّاً على اغتيال القادة واستهداف المدنيين الفلسطينيين.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق أكثر من 70 صاروخاً على مدن الجنوب، منها نتيفوت وعسقلان.

كما أعلنت وسائل الإعلام الأسرائيلية سقوط 26 جريحاً في عسقلان جراء القصف الصاروخي.

ودوت صافرات الإنذار في جميع المدن في شمال فلسطين المحتلة بعدما أطلقت فصائل المقاومة العشرات من الرشقات الصاروخية التي تجاوزت تل أبيب.

إسرائيليون يتسترون بعد إطلاق صفارات الإنذار لتحذيرهم من صواريخ أطلقت من قطاع غزة على عسقلان (رويترز)

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، رصد إطلاق 160 صاروخا من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة خلال نحو 12 ساعة.

تصعيد إسرائيلي

وعلى صعيد مواز، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه سمح بتجنيد 9 آلاف جندي احتياطي، بدلا من 7 آلاف، بعد تقييم أمني أجراه وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان آخر، أن مقاتلاته الحربية قامت بغارات على “موقع مركزي لإنتاج صواريخ تابع لحركة حماس، وموقع عسكري تابع للقوة البحرية للحركة يتم استخدامه كموقع مركزي لإنتاج الصواريخ أيضا”.

ألسنة اللهب تتصاعد من أحد الأبراج في غزة حيث دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية (رويترز)

وأضاف البيان أنه “تم استهداف الموقعين في وسط قطاع غزة”، كما تم شن غارات على عدة مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة. دون تفاصيل أكثر.