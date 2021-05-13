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أبو عبيدة: وجهنا ضربات للاحتلال لم تجرؤ دول على توجيه عُشرها له (فيديو)

13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202104:32 PM (مكة المكرمة)

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربات للاحتلال الإسرائيلي “لم تجرؤ دول في المنطقة على أن توجه عشرها له منذ نكبة 1948”.

وحذر أبو عبيدة -في كلمة متلفزة ظهر اليوم الخميس- إسرائيل من مغبة مواصلة عدوانها على قطاع غزة قائلا “لا خطوط حمراء إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان”.

وأضاف “القدس هي محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات، وكل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى والقدس”.

وتابع “سلاحنا ومراكمتنا للقوة هو من أجل أرضنا والدفاع عن شعبنا والانتصار لمقدساتنا”.

ونعى أبو عبيدة قادة القسام الذين قضوا خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة قائلا “ليس غريبا ارتقاء ثلة من أبطال القسام وعلى رأسهم القائد باسم عيسى (قائد لواء غزة) صباح أمس مع ثلة من مهندسي القسام وأبطال التصنيع العسكري”.

وأشار إلى أن “ما يميز هذه المعركة هو تكاتف شعبنا في كل الساحات وإجماعه على خيار المقاومة، فشعبنا واحد ومصيرنا واحد ومقاومتنا واحدة”.

وقال “نحن لم نتوقف ساعة عن الإعداد لدك حصون العدو، ونطمئن شعبنا بأن لدينا المزيد في جعبتنا مما يسره”.

وأضاف مخاطبا إسرائيل “لقد شاهد العالم كله خيبتكم وعاركم، فيا لها من قوة مزعومة تقول إنها القوة الأولى في المنطقة بينما تصوب صواريخها نحو الشقق الآمنة والأبراج السكنية والمؤسسات العامة وتستهدف الأطفال والنساء”.

وتابع “بالرغم من فارق الإمكانات العسكرية وجهنا ضربات صاروخية هائلة لم تجرؤ دول على أن توجه لكم عشرها منذ عام 1948″، مؤكدا أن “قرار قصف تل أبيب والقدس وديمونا وعسقلان وأسدود وبئر السبع وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء إذا استبيح أقصانا”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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