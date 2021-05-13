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“القسام” تعلن إطلاق صاروخ مداه 250 كم على مطار رامون جنوب إسرائيل

القسام قالت إن مدى الصاروخ الجديد "أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر" (مواقع التواصل)
القسام قالت إن مدى الصاروخ الجديد "أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر" (مواقع التواصل)
13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202103:57 PM (مكة المكرمة)

قالت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- إنها أطلقت صاروخا جديدا على مطار رامون الذي يبعد عن غزة مسافة 220 كيلومترا.

وقالت القسام في بيان، اليوم الخميس، “بأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250”.

وأضاف البيان أن مدى هذا الصاروخ “أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزء من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم”.

وتابع “ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله”.

وينسب الصاروخ، إلى يحيى عياش، أحد أبرز قادة القسام، والذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام 1996.

وطالبت كتائب القسام شركات الطيران العالمية بـ”وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة”.

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن مطار رامون لم يتم استهدافه بصاروخ فلسطيني ويعمل كالمعتاد.

تعليق الرحلات الجوية

وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الخميس، إنها ستعلق كل الرحلات إلى تل أبيب، غدا الجمعة، بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل.

وقالت الشركة في بيان “لوفتهانزا تتابع الوضع الراهن في إسرائيل وتواصل عن كثب الاتصال مع السلطات وأجهزة الأمن وموظفينا على الأرض”.

كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى تل أبيب، اليوم الخميس، وقالت إن “سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب”.

وأمس الأربعاء، ألغت شركات الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز جميع رحلاتها بين الولايات المتحدة وتل أبيب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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